Grindr stopt het delen van hiv-status gebruikers na massale kritiek kg

03 april 2018

11u35

Bron: Axion 1 Internet Mobiele datingapp Grindr stopt het delen van informatie waaruit de hiv-status van zijn gebruikers blijkt. Dat beloofde de securitybaas van het bedrijf. Hij voegt er evenwel aan toe dat hij niet akkoord gaat met de kritiek die het bedrijf over zich heen kreeg.

Gisteren werd bekend dat Grindr met twee bedrijven informatie deelde waaruit onder andere de hiv-status van zijn gebruikers afgeleid kon worden. Ook werd data gedeeld over wanneer iemand voor het laatst getest werd op het virus en of de gebruiker een bekend hiv-medicijn slikt. Die informatie werd naar de bedrijven Apptimize en Localytics gestuurd, waarmee Grindr samenwerkte om de werking van de app te verbeteren en bepaalde functies op een kleine groep gebruikers uit te testen.

Het nieuws lokte een storm aan kritiek uit. Vandaag laat Grindr daarom weten dat de data-uitwisseling onmiddellijk wordt gestopt. Dat zegt de chief security Bryce Case aan Axion. Case voegt wel toe dat Grindr volgens hem buitenproportioneel werd afgestraft. “Ik begrijp dat het nieuws nu erg gefocust is op gelijkaardige issues, maar ik denk dat wat er met Grindr gebeurd is, oneerlijk is – we zijn er uitgepikt.”

Volgens Case wordt Grindr op een hoopje gegooid met Facebook, die verwikkeld is in het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Er is echter nog een groot verschil tussen data delen met een “softwareplatform dat we gebruiken voor debuggen en optimalisatie” en een bedrijf “dat probeert om de verkiezingsuitkomsten te beïnvloeden”, verklaart hij in een interview.