Grijp zélf de controle over je Facebookfeed met deze zeven handige tips

14u27 16 ANP XTRA Internet Facebook morrelt met de berichten die hoog op je nieuwsoverzicht verschijnen. Zo zal je minder virale video’s en nieuwsartikels te zien krijgen, omdat het bedrijf meer wil focussen op “betekenisvolle sociale interacties”. Wil je zelf meer grip op je feed? Check dan deze zeven tips.

1. Geef aan welke berichten je het belangrijkst vindt

Wanneer je bij 'Nieuwsoverzicht' (op de desktopsite links bovenaan) klikt op de drie bolletjes kan je bij 'voorkeuren' heel wat instellen. Om te beginnen kies je bij 'geef aan van wie je het eerst berichten wilt zien' van welke vrienden en pagina's je geen updates wilt missen. Je kan ook apart scrollen door al je vrienden of alle pagina's die je liket.

rv Je geeft gemakkelijk aan van welke personen of pagina's je niets meer te zien krijgt.

Deze optie kan je ook rechtstreeks inschakelen op de pagina of het profiel zelf, waar je op 'volgen' of 'vind ik leuk' klikt (of al hebt geklikt). Via diezelfde knop krijg je dan de optie of je de berichten standaard of als eerste wilt weergeven.

rv Stel in wat je van een pagina wil zien.

Je kunt maximaal 30 personen of pagina's selecteren die je als eerste wilt zien, en de personen of pagina's komen niet te weten dat jij deze optie hebt ingeschakeld.

2. Verberg berichten zonder te ontvrienden

Vind je iemands berichten vervelend maar krijg je het niet over je hart die persoon te ontvrienden? Bij de voorkeuren van je nieuwsoverzicht kan je klikken op 'Stoppen met het volgen van personen om hun berichten te verbergen', waarna je daar personen maar ook pagina's of groepen kan selecteren door te klikken op 'niet meer volgen'.

rv Kies van wie je geen berichten wil missen.

Dat is uiteraard ook mogelijk op hun pagina zelf, waar je kan klikken op 'volgend', 'vind ik leuk' of 'lid geworden'.

3. Haal oude banden aan

Ooit een klasgenoot ontvolgd wegens een overdaad aan babyfoto's? Berichten van een muziekgroep verborgen omdat ze maar bleven aandringen op hen in een of andere hitlijst te stemmen? Bij 'kom opnieuw in contact met mensen die je niet meer volgt' krijg je een overzicht van de mensen of pagina's bij wie je ooit - opzettelijk of per ongeluk - hebt gekozen om geen berichten meer te zien. En met een simpele klik stop je ze opnieuw in je nieuwsoverzicht, wat je natuurlijk ook rechtstreeks op hun Facebookpagina kan doen. En geen nood: ze komen het opnieuw niet te weten.

rv

4. Werk met lijsten

Wil je snel weten waar jouw familie zoal mee bezig is? Je goede vrienden of je collega's? Bundel ze in vriendenlijsten, waarna je hun updates per lijst kan bekijken. Dat doe je door bij 'vriendenlijsten' (op de desktopsite aan de linkerkant onder 'verkennen') te klikken op de knop '+ Lijst maken', waarna je mensen kan toevoegen. Dat kan je ook doen op hun profielpagina's zelf, via de 'Vrienden'-knop.

rv

Het kost je even werk, maar het laat je daarna ook toe om die lijst te gebruiken om je eigen berichten al dan niet aan te tonen. Mensen toevoegen of verwijderen doe je door op een lijst te klikken en daar rechtsboven op 'Lijst beheren' te klikken.

5. Verberg vervelende reclame

Krijg je reclame te zien die jou echt niet interesseert? Via de knop me de drie bolletjes ernaast kan je ervoor kiezen de advertentie te verbergen, waarna Facebook ook graag wil weten waarom. Het is ook mogelijk alle andere advertenties van die adverteerder te verstoppen.

rv

Krijg je reclame die niet door de beugel kan, nepnieuws of spam te zien, dan kan je de advertentie ook melden bij Facebook. Het bedrijf kan dan gepaste maatregelen nemen.

rv

Wil je meer gelijkaardige reclame? Klik dan op 'Deze advertentie is nuttig'.

6. Bewerk je advertentievoorkeuren

Wil je nog een stapje verder gaan in verband met de reclame die je krijgt voorgeschoteld? Klik dan op 'Waarom krijg ik dit te zien?' Facebook legt je dan uit wat de criteria zijn om de reclame aan jou te tonen, zoals je woonplaats en je leeftijd maar ook bepaalde pagina's die je leuk vindt.

rv Facebook weet meer over jou dan je misschien denkt.

Je kan dan doorklikken naar 'advertentievoorkeuren beheren', waarna Facebook je toelaat je interesses te bewerken. Het is mogelijk wel even slikken wanneer je ziet wat Facebook allemaal over jou weet. Zo weet de site bijvoorbeeld dat ik geïnteresseerd ben in rockmuziek omdat ik een pagina van een rockband heb leuk gevonden. Of dat ik geïnteresseerd bent in het onderwerp 'lichtzwaard' omdat ik heb geklikt op een Star Wars-advertentie die ermee te maken had. Je vindt ook heel vreemde resultaten, want Facebook meent blijkbaar dat ik geïnteresseerd ben in christelijke muziek. Quod non.

Op deze pagina laat Facebook je verder toe aan te geven welke info de site aan adverteerders mag tonen, zoals je relatiestatus of je beroep.

rv Kies of Facebook advertenties weergeeft die bijvoorbeeld rekening houden met je relatiestatus.

De opties zijn heel uitgebreid. Zo kan je bijvoorbeeld in- of uitschakelen dat Facebook advertenties toont op basis van je surfgedrag buiten de sociaalnetwerksite.

7. Kies topverslagen of recente berichten

De simpelste tip, maar een van de belangrijkste: wanneer je op 'nieuwsoverzicht' klikt, kies je daar of je de belangrijkste berichten ziet, of de meest recente. Facebook durft dat wel eens zelf te veranderen, dus hou het in de gaten!

rv