Greta Thunberg verandert haar Twitter-naam in Sharon na hilarische blunder in Britse tv-quiz TT

04 januari 2020

08u42

Bron: Sky News 0 Internet Ze was uit geen enkel jaaroverzicht van 2019 weg te denken, maar toch lijkt nog niet iedereen Greta Thunberg te kennen. ‘Sharon’, flapte een Britse actrice er tot algemene hilariteit uit toen ze gevraagd werd naar de Zweedse klimaatactiviste. Thunberg paste prompt haar Twitter-account aan.

Actrice Amanda Henderson nam donderdag deel aan Celebrity Mastermind op BBC 2, waar ze op een gegeven moment de vraag voorgeschoteld kreeg “welke Zweedse klimaatactiviste toespraken gaf onder de naam ‘Niemand is te klein om een verschil te maken”.

De actrice hoorde het bij de vraag duidelijk in Keulen donderen en gokte volledig willekeurig dan maar ‘Sharon’, terwijl ze met haar hoofd schudde. “Greta Thunberg”, verbeterde Humphrys haar. Het clipje ging gisteren meteen viraal op sociale media en is al miljoenen keren bekeken. “2020 is geannuleerd”, tweette comedian Mark Smith droogweg.

2020 is cancelled pic.twitter.com/aGDZCTTQmb Mark Smith(@ marksmithstuff) link

Thunberg, die gisteren 17 werd en opnieuw ging betogen voor het Zweedse parlement in Stockholm, veranderde daarop prompt haar Twitter-naam in Sharon.

Het is niet de eerste keer dat de Zweedse de opmerkingen over haar goed in de gaten houdt. In december veranderde ze haar eigen omschrijving op Twitter al eens nadat Amerikaans president tweette dat ze moest “werken aan haar woedebeheersingsprobleem, en naar een goeie oude film gaan met een vriend”. “Tiener werkend aan haar woedebeheersingsprobleem. Aan het chillen en een goeie oude film aan het kijken met een vriend”, klonk het daarna in haar Twitter-bio.