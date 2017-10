Gratis wifi in alle Brusselse metrostations mvdb

11u02

Bron: Belga 0 Photo News Internet Vanaf vandaag kunnen reizigers van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB gebruikmaken van gratis wifi in alle Brusselse (pre-)metrostations. Dat heeft Brussels minister van Openbare Werken en Mobiliteit Pascal Smet bekendgemaakt.

Volgens de sp.a-minister past de investering in de ambitie om de dienstverlening van de MIVB te verbeteren en het openbaar vervoer "aan te passen aan de nieuwe levensstijl van de reizigers".



Sinds begin dit jaar was al een kwart van de Brusselse metrostations uitgerust met wifi. Nu is er dus de uitbreiding naar het hele MIVB-netwerk. De uitrol van de gratis wifi past volgens minister Smet in de investeringen van het Brusselse gewest in het Brusselse openbaar vervoer.

170 hotspots

Reizigers zullen gebruik kunnen maken van de 170 hotspots die verspreid zijn over heel Brussel en zullen kunnen surfen via het wifi.brussels-netwerk. Met die 170 hotspots is Brussel volgens Brussels staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets (CD&V) "koploper in België".

Debaets: "De wifitoegang in alle metrostations vult de reeds bestaande hotspots op onder andere de Grote Markt, het Flageyplein of het Simonisplein aan. We gaan volop verder met de uitrol van wifi.brussels. Zo voegen we binnenkort het Mercierplein in Jette aan het lijstje toe".