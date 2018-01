Grappig én nagel op de kop: Burger King legt met Whoppers uit wat einde van netneutraliteit betekent sam

24 januari 2018

22u02

Bron: The Verge 5

Kan je moeilijk vatten wat netneutraliteit precies inhoudt? En wat het einde ervan zou kunnen betekenen voor ons internetgebruik? Dat is deze video iets voor jou. In Amerika werd het principe van netneutraliteit namelijk recent afgeschaft, en Burger King laat enkele

klanten haarfijn ondervinden wat die beslissing in extreme gevallen kan betekenen. Wie heel veel betaalt, krijgt sneller een hamburger. En iemand met een 'gewoon abonnement'? Tja, die moet maar wachten.