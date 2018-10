Google ziet na protesten af van campus in Berlijnse wijk Kreuzberg Redactie

25 oktober 2018

04u30

Bron: AD 0 Internet Een grote Googlecampus in de Berlijnse wijk Kreuzberg is van de baan. Bewoners van de wijk protesteerden al twee jaar tegen de plannen van het technologiebedrijf.

Google wilde een speciale campus voor start-ups openen in Berlijn, maar stuitte op veel tegenstand. In september hielden activisten het beoogde Google-gebouw enkele uren bezet. Het bedrijf heeft in de aankondiging waarin wordt gesteld dat het van de Berlijnse locatie afziet, niet laten weten of de protesten bij die beslissing werden meegewogen. Het gebouw met oppervlakte van drieduizend vierkante meter waarin Google zich zou vestigen, zal nu in gebruik worden genomen door twee lokale goede doelen.

Gentrificatie

Activisten kwamen uit verschillende hoeken: sommigen maakten zich zorgen over Google's belastingpraktijken en de manier waarop het bedrijf met persoonlijke gegevens omgaat. Anderen waren vooral gekant tegen de gentrificatie van de wijk waarin de campus zou worden gevestigd. Na de komst van een bedrijf als Google of Amazon kunnen de prijzen van zowel woningen als diensten in een wijk dusdanig stijgen, dat de lokale bevolking wordt verdreven. In Kreuzberg stijgen de prijzen ook zonder de aanwezigheid van een bedrijf als Google al: de gemiddelde huizenprijs in de wijk schoot tussen 2016 en 2017 met 71 procent omhoog.

De Berlijnse campus zou de zevende Googlecampus worden. Andere vestigingen staan in onder meer Tel Aviv, Londen, Madrid en Seoel.