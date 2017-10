Google wil uitgevers aan abonnees helpen KVE

08u25

Bron: Belga 0 REUTERS Internet Google gaat media-uitgevers nieuwe hulpmiddelen bieden om abonnees te werven, onder andere door hen toe te laten het aantal gratis artikels te verminderen. Dat heeft de Amerikaanse technologiereus vandaag bekendgemaakt.

"De mensen zoeken via Google naar kwaliteitsinhoud en ons werk bestaat erin hen die te helpen vinden. Maar soms is die inhoud betalend", aldus Google op zijn officiële blog.



"Hoewel uit studies blijkt dat men vandaag steeds meer gewend is aan het betalen voor toegang tot informatie, kan het soms moeizame proces om een abonnement te onderschrijven, mensen tegenhouden. Dat is niet goed voor de gebruiker en niet goed voor de uitgevers, voor wie de abonnementen een groeiende bron van inkomsten zijn", aldus Google.



Het technologiebedrijf zegt overlegd te hebben met uitgevers als de New York Times en de Financial Times, om oplossingen te zoeken voor die problemen.



Uitgevers zullen er voortaan voor kunnen kiezen om internetgebruikers geen enkel gratis artikel meer te bieden, al raadt Google hen aan om voorlopig nog 10 gratis artikels per maand te bieden om zo lezers aan te trekken. Google zal op progressieve wijze ook het proces voor betaling van een abonnement vergemakkelijken. Dat zou met één klik moeten kunnen, dankzij zijn identificatie- en betalingstechnologie.





