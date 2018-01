Google wil nog drie nieuwe onderzeese kabels leggen kv

Internetreus Google gaat drie nieuwe onderzeese kabels aanleggen om de connectiviteit van zijn clouddiensten nog te verbeteren. Dat meldt het bedrijf vandaag. Een van de nieuwe kabels zal de VS met Ierland en Denemarken verbinden.

De kabel van de VS naar Europa legt Google samen met andere bedrijven in een consortium. Dat geldt ook voor een kabel tussen Hongkong en het eiland Guam. Een derde verbinding, van Chili naar Los Angeles, legt Google alleen. In totaal brengt dat het aantal kabels waarin Google investeerde op elf.

Volgens sommige bronnen loopt ongeveer een kwart van het wereldwijde internetverkeer via de infrastructuur van Google. De kabelinvesteringen lopen in de honderden miljoenen dollar, maar Google profiteert wel van de kortere reactietijden en stabielere verbindingen in de strijd met andere clouddiensten.