Google volgt je overal, zelfs als je je 'locatiegeschiedenis' uitzet (tenzij je dit doet)

14 augustus 2018

12u11

Bron: AP, CNET 6 Internet Google weet waar je bent, ook al heb jij expliciet laten weten dat je niet wilt dat je locatie wordt bijgehouden. Dat is de conclusie in een nieuw rapport van AP. Het persbureau ontdekte dat de zoekgigant locatiedata bewaart via verschillende andere apps, ook wanneer een gebruiker ‘Locatiegeschiedenis’ heeft uitgeschakeld. Gelukkig is er wel een manier onder de radar te blijven, hoewel je er goed naar moet zoeken.

Volgens Google is het eenvoudig om je locatiedata te beschermen: je gaat naar de instellingen van je Google-account en vinkt ‘Locatiegeschiedenis’ uit. “Als de locatiegeschiedenis is uitgeschakeld, worden de plaatsen waar u naartoe gaat, niet meer opgeslagen”, is de uitleg. Maar dat blijkt niet helemaal te kloppen.

De bal ging aan het rollen toen onderzoeker K. Shankari van de Universiteit van Californië, Berkeley het probleem aankaartte in een blogpost. De vrouw werd totaal verrast door een notificatie op haar telefoon: Google Maps vroeg haar om één van de winkels te beoordelen die ze eerder die dag had bezocht. Ze had de ‘Locatiegeschiedenis’ echter uitgeschakeld en had de Google Maps-app niet gebruikt om naar de winkel te navigeren. “Dus hoe wist Google Maps dan waar ik was?”, vraagt ze in de blogpost.

Locatie in apps

AP ging verder aan de slag met de vermoedens en ontdekte dat Google de locatie van gebruikers inderdaad nog steeds bijhield, ook wanneer ze hun ‘locatiegeschiedenis’ hadden uitgeschakeld. Dat gebeurt via andere apps die locatiedata gebruiken om te functioneren. Neem bijvoorbeeld Google Maps. Als je de app opent op je mobiele telefoon, vraagt de toepassing om je gps-functie op te zetten. Klik je door, dan kan je lezen dat de app regelmatig je locatie zal bewaren. Zo kan de app bijvoorbeeld je route doorheen de dag uitstippelen, ook als je je locatiegeschiedenis uit hebt geschakeld. Ook een weer-app die je automatisch updates geeft, zal doorheen de dag je locatie bepalen. Ook sommige zoekopdrachten via Google worden gekoppeld aan de plaats waar je je op dat moment bevindt.

Dat is niet enkel nadelig voor de privacy, maar lijkt ook misleidend, zo zegt een professor aan de universiteit Princeton, die de resultaten heeft geverifieerd. “Als je gebruikers toestaat om iets zoals ‘Locatiegeschiedenis’ uit te schakelen, dan zouden alle plaatsen waarop die locatiegeschiedenis wordt bewaard ook uitgeschakeld moeten worden.”

'Web- en app-activiteit'

Google houdt staande dat gebruikers wél voldoende geïnformeerd worden over het bijhouden van locatiedata. Volgens AP klopt dat tot op zekere hoogte, maar veel van de informatie verschijnt net alleen wanneer je een bepaalde instelling in- of uitschakelt. Technisch gezien worden gebruikers geïnformeerd, alleen is de informatie moeilijk te vinden en zijn sommige omschrijvingen verwarrend.

Zo is er wél een manier om daadwerkelijk elke vorm van locatiegeschiedenis uit te schakelen, maar zit die optie verborgen onder de noemer ‘Web- en app-activiteit’. Bovendien is de instelling standaard ingeschakeld. Om je locatie echt privé te houden, schakel je dus beter zowel 'Locatiegeschiedenis' als 'Web- en app-activiteit' uit.

Zo zorg je ervoor dat Google je locatie niet meer bijhoudt

Op Android ga je naar ‘Instellingen’, daarna naar ‘Google’, ‘Google Account’ en kies je het tabblad ‘Gegevens en personalisatie’. Klik op ‘Web- en app-activiteit’ en klik op de schakelaar om de functie uit te zetten. Daaronder vind je overigens ook 'Locatiegeschiedenis', waar je nog eens kan controleren of ook die instelling effectief is uitgeschakeld.

Op een computer open je je Google-account door bijvoorbeeld naar ‘Google.com’ te surfen en dan te klikken op je profielfoto of initiaal rechtsboven. Klik daarna op de blauwe knop ‘Google Account’ in het venster. Ga naar ‘Persoonlijke info en privacy’, ‘Mijn activiteit’ en tot slot ‘Activiteitsopties’ in de menubalk links. Klik op de schakelaar naast ‘Web- en app-activiteit’ om de functie uit te zetten.