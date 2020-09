Google voegt corona-info toe aan kaartenapplicatie KVE

24 september 2020

23u41

Bron: Belga 0 Internet Google Maps zal binnenkort een nieuwe 'laag' aanbieden waardoor de gebruiker informatie over het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus te zien krijgt op de kaart.

Google begint deze week de uitrol van de nieuwe functie met de mobiele Google Maps-app voor Android en iOS. Wie het knopje selecteert voor de keuze van de verschillende lagen (kaart, luchtfoto ...), zal er ook een knop zien voor corona-info. Op de kaart komt dan voor het gebied dat de gebruiker aan het bekijken is, het zevendaagse gemiddelde van het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, zo meldt Google via de bedrijfsblog.

Ook de trend, stijgend of dalend, zal te zien zijn. En een kleurencode zal aangeven wat de frequentie is van nieuwe besmettingen in gebied. Dat gaat van grijs (minder dan 1 geval) via geel en oranje tot rood (30-40) en donkerrood (meer dan 40 per 100.000 inwoners).



De kaartinformatie is beschikbaar voor 220 landen en gebieden. Indien beschikbaar, zal er ook informatie op het niveau van bijvoorbeeld regio's en steden zijn. De cijfers komen van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins, die een mondiaal 'scorebord' bijhoudt met de coronacijfers.