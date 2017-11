Google verzamelt locatie van Android-gebruikers, zelfs met locatiediensten uitgeschakeld sam

Internet Google verzamelt de locatie van Android-gebruikers aan de hand van zendmasten, ook als zij locatieservices hebben uitgeschakeld. Een opt-out is niet mogelijk, meldt Tweakers.net.

Sinds begin dit jaar sturen Android-smartphones de locaties van nabije zendmasten naar Google zodra de telefoon een internetverbinding heeft. Dat gebeurt ook als gebruikers locatieservices uitschakelen en zonder dat gebruikers er weet van hebben. Google bevestigt de praktijken aan Quartz, dat de ontdekking deed.

Volgens een woordvoerder van Google zijn de zendmastlocaties onderdeel van informatie die Google gebruikt om pushnotificaties te beheren. De gegevens zouden echter nooit daadwerkelijk zijn gebruikt en ook niet zijn opgeslagen. Tegenover Quartz zegt Google dat het vanaf eind november gaat stoppen met het verzamelen van de zendmastlocaties wanneer locatiediensten zijn uitgeschakeld.

Aan de hand van één zendmast is geen zeer nauwkeurige locatiebepaling te maken, maar wel door gegevens van meerdere zendmasten te combineren met triangulatie. Dat is zeker het geval in stedelijke gebieden waar veel zendmasten staan.

De locatie van een zendmast die naar Google werd gestuurd.

