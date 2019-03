Google verwijdert app van kerk die ‘homogenezing’ uitvoert Redactie

29 maart 2019

12u37

Bron: AD.nl 0 Internet Google heeft een app uit de Play Store verwijderd die conversietherapie aanbood, het veranderen van de seksuele geaardheid van een persoon. Bij Apple, Amazon en Microsoft gebeurde dat maanden geleden al.

De beruchte en onbewezen conversietherapie in de app werd ontwikkeld door de Amerikaanse Living Hope Ministries-kerk, een religieuze organisatie die stelt dat ze zich inzet voor “diepgaande, monogame, heteroseksuele” relaties en beweert dat “alles wat niet voldoet aan dit ideaal afbreuk doet aan Gods visie voor de mensheid”. De applicatie was een doorn in het oog van meerdere homo-organisaties. Na een petitie van belangenorganisatie Truth Wins out verwijderden Apple, Amazon en Microsoft de app.



Google deed dat niet, omdat het volgens het bedrijf onduidelijk was of er daadwerkelijk conversietherapie werd aangeboden. De organisatie Human Rights Campaign gooide Google vervolgens uit hun Corporate Equality Index, die Amerikaanse bedrijven rangschikt naargelang hun beleid ten aanzien van holebimedewerkers. “Na gesprekken met belangenorganisaties en het onderzoeken van onze eigen richtlijnen hebben we besloten om de app te verwijderen van de Play Store", klonk het daarna bij Google. Daarop werd de app wél verwijderd.

De Living Hope Ministries-kerk ontkent overigens dat het therapie aanbiedt in de app. Toch staat op de website van de kerk te lezen dat het “duizenden gesprekken per jaar voert met mensen die gevoelens hebben voor hetzelfde geslacht”.