Google vernieuwt Gmail

25 april 2018

Googles maildienst Gmail krijgt vanaf vandaag nieuwe functies en een nieuw uiterlijk. De make-over is vooral gericht op zakelijke gebruikers die tijd willen besparen en onnodige handelingen willen voorkomen. Meer dan een miljard mensen wereldwijd gebruiken Gmail.

Mensen kunnen voortaan bijvoorbeeld een bijlage bekijken zonder dat ze de mail hoeven te openen. Berichten kunnen eenvoudiger worden weggegooid of gearchiveerd. En er is een nieuwe balk aan de zijkant, zodat gebruikers snel naar bijvoorbeeld de Google Agenda kunnen gaan.

Snoozen en replyen

Een andere nieuw snufje is de snoozeknop, waarmee je een mail tijdelijk verbergt ''zodat die bijvoorbeeld later op de dag weer bovenaan je inbox verschijnt, of wellicht in het weekend'', aldus Google. Ook kan Gmail mensen een herinnering sturen, als ze zelf nog moeten antwoorden op een mail of als de ander nog moet replyen. Als een e-mail mogelijk gevaarlijk is, komt er een grote waarschuwing bij te staan.

Vertrouwelijk

Gmail voert ook de 'vertrouwelijke modus in' in. Gebruikers kunnen aangeven dat een e-mail na een bepaalde tijd niet meer te lezen is. Ze kunnen ook voorkomen dat de ontvanger een mail doorstuurt, kopieert, downloadt of uitprint.