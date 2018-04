Google verliest rechtszaak om recht "om vergeten te worden" kv

13 april 2018

22u10

Bron: BBC, The Guardian 0 Internet Een zakenman heeft een rechtszaak tegen Google gewonnen waarin hij eist dat de zoekrobot oude zoekresultaten over hem verwijdert. De rechter oordeelde in het voordeel van de man, die wilde dat strafrechtelijke feiten uit zijn verleden niet meer zouden kunnen opduiken wanneer iemand zijn naam intikt op Google. De uitspraak van de rechter kan een belangrijk precedent vormen voor andere, gelijkaardige zaken.

De man, wiens naam niet openbaar gemaakt mag worden, bracht de zaak voor het Britse Hooggerechtshof. Hij wilde dat zoekresultaten over een misdrijf dat hij beging in het verleden uit de zoekrobot verwijderd zouden worden.

Rechter Mark Warby oordeelde vandaag in zijn voordeel, maar verwierp een gelijkaardig verzoek van een andere zakenman die een zwaarder misdrijf had begaan.

Berouw

De man die de zaak won was tien jaar geleden veroordeeld voor samenzwering in het onderscheppen van communicatie. Hij zat daarvoor zes maanden in de cel. De andere zakenman, die de rechtszaak verloor, werd in de jaren 1990 veroordeeld voor vervalsing van boekhouding. Hij bracht daarvoor vier jaar in de gevangenis door.

Beide mannen hadden Google gevraagd om de zoekresultaten over hun veroordelingen te verwijderen, waaronder ook links naar nieuwsartikels die volgens hen niet meer relevant waren. Omdat Google weigerde, trokken de mannen de zaak voor het gerecht.

Over zijn beslissingen zei de rechter dat een van de mannen “berouw betoonde”, terwijl de andere “het publiek verder was blijven misleiden”.

"Op onze hoede"

Google zegt het oordeel van de rechter te aanvaarden. “We werken hard aan het recht om vergeten te worden, maar we zijn er ook erg voor op onze hoede dat we geen zoekresultaten verwijderen die in het algemeen belang zijn”, zegt het bedrijf in een verklaring. “We zijn tevreden dat Hof onze inspanningen op dat vlak erkent en we zullen de beslissingen die in deze zaak gemaakt werden respecteren.”

Europees recht

“Het recht om vergeten te worden” is een recht van Europese burgers om “irrelevante en verouderde” informatie over hen van het internet te laten verwijderen en werd in het leven geroepen in 2014 nadat een Spaanse man Google voor de rechter daagde met de vraag om informatie over zijn financiële verleden te wissen.

Sindsdien heeft Google naar eigen zeggen 800.000 pagina’s laten verwijderen na aanvragen van burgers. Zoekrobots kunnen echter weigeren om pagina’s te laten verwijderen als die volgens hen in het openbaar belang zijn.

Precedent

De Open Rights Group, die zich inzet voor digitale rechten en vrijheden, noemt de uitspraak van de rechter een “wettelijk precedent”. “Het recht om vergeten te worden is bedoeld voor informatie die niet langer relevant is, maar een buitenproportionele impact heeft op een persoon”, zegt directeur Jim Killock. “Het Hof zal een evenwicht moeten vinden tussen het recht van het publiek om historische gegevens te raadplegen, de precieze impact op een persoon en het openbaar belang.”