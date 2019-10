Google verleende “substantiële” steun aan ontkenners klimaatverandering jv

11 oktober 2019

12u44

Bron: The Guardian 0 Internet Google mag dan wel openlijk beweren dat het politieke maatregelen tegen de opwarming van de aarde steunt, de techreus maakte blijkbaar ook “substantiële” bijdragen over aan Amerikaanse organisaties die de klimaatverandering gewoon ontkennen. Dat schrijft The Guardian.

Google publiceert zelf op haar website een lijst van de honderden politieke groeperingen die het bedrijf financieel steunt. Van meer dan tien daarvan is geweten dat ze in het verleden actie voerden tegen klimaatacties of de nood daaraan in twijfel stelden. Sommige pleitten ervoor om de maatregelen van de vorige Amerikaanse president, Barack Obama, om het milieu te beschermen, terug te draaien.

Tussen die organisaties ook het ‘Competitive Enterprise Institute’ (CEI), een conservatieve politieke beweging die twintig jaar geleden al sprak van de “mythes” van de opwarming van de aarde. Recent oefende het CEI veel druk uit op Trump om het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen en had de beweging kritiek op het Witte Huis omdat het niet nog meer maatregelen voor het milieu van de baan veegde. Google verklaarde nochtans publiekelijk dat het teleurgesteld was in de beslissing van Trump om het Parijs-akkoord op te blazen, maar ze bleven het CEI daarna gewoon verder sponsoren.

Ook het overkoepelende conservatieve ‘State Policy Network’ (SPN) mag op financiën van Google rekenen. SPN ondersteunt onder meer het ‘Heartland Institute’, een radicale organisatie met anti-wetenschapshouding, die zwaar tekeerging tegen tegen de “hysterische” Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Op een recent opgezette website van SPN klinkt het, ten onrechte, dat “het beter gaat met ons milieu” en dat “er geen klimaatcrisis is”.

Waarom?

Google zegt als verdediging dat “samenwerking” met groepen als het CEI nog niet betekent dat ze “ook de hele agenda van die organisaties steunen” en dat ze “zelfs sterk van mening kunnen verschillen over bepaalde onderwerpen”. Waarom sponsoren ze dan? Dat heeft volgens The Guardian alles te maken met een obscuur onderdeel van de Amerikaanse wetgeving, meer bepaald met de fameuze sectie 230 van de ‘Communicatiewet’ uit de jaren 90. Het internet stond toen nog in de kinderschoenen en spelers als Facebook en Google kregen juridische onaantastbaarheid door ze te beschouwen als verspreiders van content en niet als uitgevers, legt The Guardian uit. Zo moesten die ‘distributeurs’ zich nooit verantwoorden voor de inhoud die ze verspreidden op het internet, in tegenstelling, bijvoorbeeld, tot uitgevers van kranten.

Google wil die wet vandaag nog altijd beschermen omdat de afschaffing ervan hen miljarden dollars zou kunnen kosten. En de garantie op juridische immuniteit via die wet komt ook uit ultraconservatieve hoek in Washington. CEI verzette zich onder meer tegen de regulering van het internet en tegen de handhaving van de mededingingswet. Verder verdedigde het CEI Google tegen de beweringen van sommige Republikeinen - zoals Ted Cruz - dat de zoekmachine een Democratische en anti-conservatieve vooringenomenheid heeft.

Onacceptabel

Vandaar Googles sponsoring van die conservatieve organisaties. Hun vervelende randje dat ze de klimaatverandering gewoon ontkennen neemt Google er dan maar bij. Ook al vinden milieuactivisten en andere critici dat helemaal niet oké. Zij zeggen dat de afweging die Google maakt, onacceptabel is voor een bedrijf dat de wereldwijde actie tegen klimaatverandering openlijk beweert te steunen.

Volgens een ingewijde van Google is de toenadering met de conservatieven er ook gekomen door de verkiezing van de Republikein Donald Trump als Amerikaanse president. Het zou een reactie geweest zijn op de kritiek als zou Google te dicht bij Trumps Democratische tegenstandster, Hillary Clinton, en haar partij gestaan hebben.

Google zegt dat het “open, transparent en duidelijk is voor de gebruikers, de aandeelhouders en het volk”. Het bedrijf ging wel niet in op de vraag van The Guardian naar de budgetten die de techgigant besteedt aan de ultraconservatieve bewegingen die ze op hun website noemen, weliswaar samen met honderden andere organisaties, waaronder ook enkele progressieve groepen zoals het Center for American Progress. Op hun webpagina rond “transparantie” vermeldt Google dat het over “substantiële” bijdragen gaat.