Google stuurde per ongeluk misschien jouw privévideo’s naar vreemden YV

04 februari 2020

12u33

Bron: 9to5Google 0 Internet Door een technisch probleem bij een service van Google Photos zijn privévideo’s van een aantal gebruikers bij de verkeerde mensen terecht gekomen. Het aantal getroffen gebruikers lijkt voorlopig klein.

Via een mail van Google liet het bedrijf weten dat het gaat om een technisch probleem bij Google Photos Takeout, een service waarmee je een back-up van al je data kan downloaden. Als je geen waarschuwingsmail kreeg, is er niets aan de hand.

Tijdens de aanvraag van zo’n back-up zouden enkele video’s, geen foto’s, te zien geweest zijn voor andere onbekende gebruikers die ook hun data in dezelfde periode downloadde. Het probleem kwam alleen voor tussen 21 en 25 november. In de mail liet Google niet weten aan slachtoffers om welke of hoeveel video’s het ging.

Als oplossing raadt Google getroffen mensen aan om de back-up te verwijderen en een nieuwe te downloaden. De internetgigant laat weten dat het probleem opgelost is en verontschuldigt zich.

Volgens Google is minder dan 0,01 procent van de gebruikers die zo een back-up aanvroegen getroffen. Bij andere services van Google zijn er geen problemen gesignaleerd.