Google schenkt ruim miljoen euro aan Belgische organisaties in strijd tegen online haat SVM

04 februari 2020

16u43

Bron: Belga 0 Internet Twee in België gevestigde organisaties hebben van Google meer dan een miljoen euro gekregen in de strijd tegen de verspreiding van haatboodschappen. ERGO Network en Mobile school zijn bij 29 Europese projecten die steun kregen van de internetgigant.

Google stelde de projecten vandaag in Brussel voor op een congres over online veiligheid. Matt Brittin, de topman van Google in Europa, Afrika en het Midden-Oosten, erkende dat Google zelf een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om schadelijke en illegale content weg te houden van zijn platformen. "We nemen die verantwoordelijkheid ernstig", zei hij.

Maar Google kan het niet alleen, luidt het. Daarom lanceerde het bedrijf vorig jaar een oproep naar organisaties die werken rond haat, extremisme of online veiligheid voor kinderen. Het bedrijf trok via zijn filantropie-tak Google.org 10 miljoen euro uit om organisaties te steunen. Volgens Brittin stelden meer dan 800 organisaties zich daarvoor kandidaat.

Roma-bevolking

Van de 29 geselecteerde organisaties uit veertien landen hebben er twee hun adres in België. ERGO Network krijgt 625.000 euro steun om haatretoriek over de Roma-bevolking in verschillende landen aan te pakken. Veertig jongeren uit de Roma-gemeenschap zullen opgeleid worden om aan sensibilisering te doen. Er wordt ook ingezet op een betere monitoring van het probleem. De projecten lopen niet in België, maar de organisatie is wel in Brussel actief om te lobbyen bij de Europese instellingen.

De vzw Mobile School krijgt dan weer 490.000 euro van Google om digitale tools te ontwikkelen onder de naam Streetsmart. Die organisatie tracht te verhinderen dat jongeren wereldwijd in handen vallen van bendes of extremisten door educatieve programma's op te zetten op straat. Met de tools van Streetsmart wil de organisatie straathoekwerkers ondersteunen in hun werk. Met het geld van Google hoopt de organisatie in de komende twee jaar al 500 jeugdwerkers te bereiken. Daarna is het de bedoeling om het project nog te verbreden.