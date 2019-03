Google Plus stopt op 2 april: zo download je jouw data Redactie

28 maart 2019

17u19

Bron: AD 0 Internet Het geflopte sociale medium Google Plus stopt er op 2 april mee. Door een laag aantal gebruikers en een datalek besloot Google eind vorig jaar de stekker eruit te trekken. Maar heb jij nog foto's of andere data op jouw account staan? Met deze tips haal je de data snel terug.

We hebben wat handige tips en een stappenplan om jouw data terug te krijgen op een rijtje gezet. Doe dat wel snel. Na 2 april zijn jouw data verloren.

Zo sla je jouw Google + gegevens op

Het opslaan van foto’s en video’s:

Stap 1: download je foto’s en video’s

1. Ga naar de download je gegevens-pagina. Mogelijk moet je hier inloggen.

2. Om gegevens van Google+ te downloaden, zorg dat ‘Google+ Stream’ is geselecteerd. Klik dan op ‘All Google+ Stream data included’ en zorg dat de optie ‘Photos’ is geselecteerd.

3. Klik op volgende stap.

4. Kies hier een bestandstype. Kies daarna hoe je de bestanden wilt ontvangen (bijvoorbeeld via je e-mail, Google Drive of Dropbox)

5. Klik dan op ‘Create archive’.



Let op: het kan enkele minuten tot dagen duren voordat je archief beschikbaar is. Begin daarom vóór 31 maart met het downloaden van je gegevens.

Stap 2: sla je foto’s en video’s op

1. Je zult een e-mail ontvangen wanneer je bestanden klaar zijn om te downloaden.

2. Open de e-mail en klik op ‘Download archive’.

3. Log in met je Google-account.

4. Naast je archief, klik op ‘Download’.

5. Op je computer, ga naar je downloadmap, en open het bestand dat je hebt gedownload. Je foto’s zullen verschijnen in het mapje ‘Photos’ in de map ‘Google+ Stream’.

Wil je al je bestanden in een keer downloaden, inclusief Google+ circles, communities, streams, en +1's? Volg dan de volgende stappen.

Het opslaan van al je bestanden

1. Ga naar de download je gegevens-pagina. Mogelijk moet je hier inloggen. Let op, de bestanden die gedownload zullen worden, zijn al voor je geselecteerd. Je hoeft hier dus niet zelf iets te selecteren.

2. Klik op volgende.

3. Kies hier een bestandstype.

4. Kies hoe je de bestanden wilt ontvangen (bijvoorbeeld via je e-mail, Google Drive of Dropbox)

5. Klik op ‘Create archive’.