Google past privacy-instellingen aan en houdt voortaan gegevens minder lang bij kv

24 juni 2020

20u28

Bron: Reuters, CTV 2 Internet Google zal voortaan sommige locatiegegevens van nieuwe gebruikers verwijderen na achttien maanden en zal het voor iedereen makkelijker maken om de Google-zoekmachine, Google Maps en YouTube te gebruiken zonder getraceerd te worden. Reeds bestaande gebruikers kunnen zelf kiezen hoelang hun gegevens worden bewaard.

Volgens de aangepaste instellingen zullen de browsergeschiedenis en locatiegegevens van nieuwe gebruikers na 18 maanden automatisch verwijderd worden; de geschiedenis van video’s die werden bekeken op YouTube blijft 36 maanden bewaard. Gebruikers krijgen daarnaast de keuze om die termijnen zelf in te korten of te verlengen. Google zal reeds bestaande gebruikers contacteren met de vraag of ze hun data eveneens na 18 maanden automatisch verwijderd willen zien.



Volgens Reuters zijn er waarschijnlijk wel nog steeds andere manieren waarop Google locatiegegevens kan bemachtigen en opslaan.

Druk van organisaties en overheden

De aanpassingen aan Googles privacy-instellingen komen er op het ogenblik dat de internetgigant steeds meer onder vuur komt te liggen voor de manier waarop het bedrijf gebruikersgegevens bewaart en gebruikt.



Onder andere via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van Europa en nieuwe privacywetten in Californië werden internetbedrijven de voorbije twee jaar gedwongen om hun praktijken te herzien. Consumentenorganisaties en ook Amerikaanse openbare aanklagers beschuldigen Google van datahonger en misleiding van de consument bij het verzamelen van de gegevens.

Google haalt het merendeel van zijn inkomsten uit advertenties. Het baseert zich daarvoor meestal op gegevens over de zoekgeschiedenis en locatie van de gebruiker. Vorig jaar erkende Sundar Pichai, CEO van moederbedrijf Alphabet, dat het bedrijf meer gegevens verzamelt dan nodig en bijgevolg de dataverzameling zal minimaliseren.