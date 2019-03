Google onder vuur voor verdelen van homoconversie-app kv

28 maart 2019

21u02

Human Rights Campaign, de grootste belangenvereniging voor holebi- en transgenderrechten in de VS, heeft zware kritiek op Google, omdat het technologiebedrijf via Google Play een app verdeelt die mensen zou helpen om te "genezen" van hun homoseksuele geaardheid. De organisatie gooide Google daarom uit hun Corporate Equality Index, die Amerikaanse bedrijven rangschikt naargelang hun beleid ten aanzien van holebimedewerkers.

De app werd gemaakt door Living Hope Ministries, een religieuze organisatie die stelt dat ze zich inzet voor “diepgaande, monogame, heteroseksuele” relaties en beweert dat “alles wat niet voldoet aan dit ideaal afbreuk doet aan Gods visie voor de mensheid”. Daarbij promoot de organisatie conversatietherapie: een “behandeling” gebaseerd op de overtuiging dat homoseksuelen of transgenders aan een mentale ziekte lijden die genezen kan worden.

Beschikbare artikels op de app zijn onder meer: ‘Manieren om je niet langer aangetrokken te voelen tot mensen van hetzelfde geslacht’. Daarin staat advies als “accepteer dat je offers moet brengen om vrij en gezond te zijn”, en “wijd je aan seksuele reinheid”. “Veel mensen die vrij van homoseksualiteit willen zijn, zijn ook verslaafd aan seks en/of masturbatie”, staat er verder.

“Levensgevaarlijk”

“Dergelijke praktijken worden al tientallen jaren afgewezen door alle reguliere medische en geestelijke gezondheidsorganisaties. Minderjarigen zijn extra kwetsbaar en conversietherapie kan leiden tot depressie, angst, druggebruik, dakloosheid en zelfmoord”, aldus Human Rights Campaign (HRC) in een verklaring. “We dringen er bij Google op aan om deze app te verwijderen omdat het levensgevaarlijk is voor holebi-jongeren en ook duidelijk een inbreuk vormt op de eigen waarden van het bedrijf.”

HRC wijste erop dat Amazon, Apple en Microsoft de app allemaal van hun platform verwijderd hebben, “maar Google weigert tot nu toe, ondanks onze waarschuwing voor de gevaren ervan.”

Een woordvoerder van Google wenste niet te reageren. Ook bij Living Hope Ministries is er geen commentaar.

Rangschikking

Sinds Google in 2006 voor het eerst in de Corporate Equality Index werd opgenomen, behaalde het steeds een perfecte score van 100 procent. De index is een belangrijke wervingstool voor veel Amerikaanse bedrijven die trots zijn op hun hoge score in de lijst. Tot Google de controversiële app verwijdert, zal het bedrijf echter niet meer in het overzicht worden opgenomen, aldus HRC.

In een bericht op website Diversity.google, schrijft Google dat het een “nieuwe en versnelde aanpak tot diversiteit en inclusie hanteert”. In 2015 steunde het techbedrijf nog de Equality Act, een wetsvoorstel dat Amerikaanse leden van de holebi- en transgendergemeenschap moest beschermen tegen discriminatie.

Saudische app

Google kwam recent ook onder vuur te liggen omdat het een andere controversiële app weigerde te verwijderen. Absher, dat gecreëerd werd door de Saudische overheid, geeft mannen de kans om het reisgedrag van hun vrouwen te beheren en in de gaten te houden.