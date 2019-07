Google noemt per ongeluk mogelijke moordenaar van rugzaktoeriste in Nieuw-Zeeland kg

05 juli 2019

16u48

Bron: ANP, The New Zealand Herald 0 Internet Google gaat in Nieuw-Zeeland voorlopig geen ‘trending topics’ tonen. In zo'n overzicht van de meest gebruikte zoektermen is de naam van een moordverdachte opgedoken, terwijl een rechter het noemen van zijn naam had verboden.

Media in Nieuw-Zeeland hebben de stap van Google vandaag naar buiten gebracht. De zaak draait om de gewelddadige dood van de backpacker Grace Millane, de dochter van een Britse vastgoedmiljonair. De vrouw verdween in december, op of rond haar 22e verjaardag, en een week later werd haar lichaam gevonden in een natuurgebied bij de stad Auckland. Een 26-jarige man werd beschuldigd haar te hebben vermoord: hij werd het laatst gezien toen hij Grace vergezelde in het hotel waar ze verbleef.

Nieuw-Zeelandse media mogen de naam van de verdachte niet noemen. Wie dat toch doet, riskeert een gevangenisstraf tot zes maanden en een hoge boete. Dat verbod geldt echter niet voor media buiten Nieuw-Zeeland. Daarom hebben Britse media de naam van de verdachte wel genoemd. De naam dook vervolgens op in de zoektermenranglijst van Google. Dat lijstje werd via mail verstuurd naar iedereen die zich had geabonneerd op een overzicht van de ‘trending topics’.

“Middelvinger”

Aanvankelijk probeerde Google het incident te nuanceren, door te verklaren dat de zaak rond de vermoorde vrouw uniek was en geen reden vormde om het roer om te gooien. Dat was olie op het vuur voor de Nieuw-Zeelandse regering. Minister van Justitie Andrew Little vergeleek de reactie van Google met een “middelvinger" naar de wetten in het land.



Vandaag bood Google dan toch zijn verontschuldigingen aan. De mail met ‘trending’ zoektermen zal voorlopig niet meer worden uitgestuurd in Nieuw-Zeeland.