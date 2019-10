Google neemt maatregelen om privacy van gebruikers te verbeteren HR

02 oktober 2019

19u09

Google komt met een aantal maatregelen om de privacy en beveiliging gebruikers te verbeteren. Zo krijgt Google Maps een incognitomodus en zijn er vernieuwingen aan de Google Assistent. Ook komt er een nieuwe tool om de veiligheid van wachtwoorden op te schroeven.

Wanneer een gebruiker binnenkort de incognitomodus in Google Maps inschakelt, worden de activiteiten daarop niet bewaard in het Google-account. Verder is in YouTube in te stellen dat een zoek- en kijkgeschiedenis automatisch wordt verwijderd. Ook wordt het makkelijker om via de Google Assistent opdrachten te geven als: ‘Verwijder het laatste wat ik tegen je heb gezegd.’ Tenslotte introduceert Google de Password Checkup, die laat zien of de gebruiker goeie en dus veilige wachtwoorden gebruikt.

Schandalen

Google ligt regelmatig onder vuur omwille van privacy-issues. Zo legde het bedrijf begin september nog bijna 155 miljoen euro op tafel in Frankrijk, om een privacyzaak rond dochter YouTube te schikken. De videodienst verzamelde persoonlijke gegevens van kinderen, zonder toestemming van de ouders.

Ook rond Google Home, de slimme speaker van de zoekgigant en de Google Assistent-functie op een smartphone was er een schandaal. Uit onderzoek van VRT bleek dat Google medewerkers liet meeluisteren naar gesprekken van Belgische gebruikers. Het bedrijf kondigde na die onthullingen aan om voor drie maanden te stoppen met het beluisteren van die opnames in Europa.