Google Maps waarschuwt als taxichauffeur je probeert op te lichten mvdb

11 juni 2019

18u22

Bron: The Verge 0 Internet Taxichauffeurs die hun klanten trachten op te lichten, zijn maar beter op hun hoede: Google Maps test een nieuwe functie uit waarbij gebruikers een melding krijgen wanneer de voor de hand liggende route wordt genegeerd.

Het is een gekend wereldwijd probleem: malafide taxichauffeurs die onnodig een forse omweg maken om zo de ritprijs de hoogte in te duwen. Passagiers zoals toekomende toeristen zijn vaak niet vertrouwd met de afstanden in de vreemde stad. Ze ruiken geen onraad tot plots het veel te hoge eindbedrag verschijnt.



Als het van Google Maps afhangt, behoren zulke praktijken binnenkort tot het verleden. De nieuwe functie binnen Google Maps genaamd ‘Stay Safer’ geeft gebruikers automatisch een melding wanneer de taxi meer dan 500 meter van het “logische” traject afwijkt. Door de melding wordt de gebruiker zich bewust van de mogelijke oplichting.



De functie wordt momenteel uitgetest in India, een land waar enkele verkrachtingszaken waarbij taxichauffeurs hun vrouwelijke klanten seksueel misbruikten tot grote ontzetting hebben geleid. Wanneer 'Stay Safer’ globaal wordt uitgerold, is nog niet bekend.