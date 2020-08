Google Maps krijgt grafische weergave met meer details Julian Huijbregts

19 augustus 2020

08u14

Google gaat de grafische weergave van zijn Maps-dienst verbeteren. Daarvoor worden de satellietbeelden gebruikt die ook al beschikbaar zijn op de dienst. Google zet die beelden met een algoritme om in gedetailleerde grafische kaarten.

Naar eigen zeggen gebruikt Google een nieuw algoritme om de bestaande satellietbeelden te interpreteren en om te zetten naar kleuren. Het algoritme analyseert de foto’s en probeert zo te bepalen wat er op staat. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld bossen, water, bergen en stranden. Vervolgens zet Google die informatie om in een grafische weergave.

Google toont op zijn blog een aantal voorbeelden van de verbeterde kaarten. Daarop zijn bijvoorbeeld besneeuwde bergtoppen te zien, waardoor de hoogte van bergen beter is in te schatten. Een dicht bebost gebied zal donkerder groen kleuren dan een gebied met minder dichte begroeiing. Vanaf deze week wordt de verbeterde weergave wereldwijd doorgevoerd. Google zegt dat gebruikers moeten uitzoomen om dat te kunnen zien. In Londen, New York en San Francisco krijgt ook de weergave van de straten in de komende maanden meer details. Zo zullen de vorm en de breedte meer accuraat worden. Andere steden komen later aan beurt.