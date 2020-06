Google lanceert Pinterest-concurrent Keen met artificiële intelligentie YV

19 juni 2020

16u35

Bron: The Verge 1 Internet Een intern team van Google dat zich bezighoudt met experimentele apps heeft vandaag Een intern team van Google dat zich bezighoudt met experimentele apps heeft vandaag Keen gelanceerd: een nieuw sociaal netwerk dat je automatisch nieuws en informatie laat zien rond een onderwerp dat je interesseert.

Op Keen kan je ingeven waar je meer tijd wil insteken: van broodbakken tot een tuin binnenshuis aanleggen. Je krijgt dan artikels, producten, Instagrampagina’s, video’s en dergelijke te zien over dat onderwerp die je vervolgens kan opslaan of delen. Aan de hand daarvan leert de dienst je interesses beter kennen door artificiële of kunstmatige intelligentie en leer jij ook over dat onderwerp bij. Dat is ook het geval bij sociaalnetwerksite Pinterest, waardoor Keen een directe concurrent wordt.

“Zelfs als je geen expert ben in een topic, kan je aantal artikels of links opslaan die je nuttig lijken. Die werken dan als ‘zaadjes’ en helpen Keen om meer en meer content te ontdekken", duidt CJ Adam, mede-oprichting van de dienst.



Je kan de dienst gebruiken op het web na in te loggen met een Google-account, maar je kan de app ook downloaden via de Google Play Store. Voor Apple-gebruikers is er nog geen app beschikbaar.