Google krijgt kritiek voor advertenties die het plaatst op sites met nepnieuws

01 juni 2020

14u29

Bron: ANP 0 iHLN Zoekgigant Google heeft weliswaar actie ondernomen om allerlei complottheorieën weg te houden uit Google News en van YouTube, maar het bedrijf plaatst wel advertenties op websites die dergelijke wilde verhalen onder de aandacht brengen. Dat meldt onderzoeksgroep Global Disinformation Index. De advertenties worden door een geautomatiseerd systeem van Google, dat adverteerders aan websites koppelt, geplaatst.

Onder meer reclame van Microsoft en bedrijven die diensten voor Microsoft-producten aanbieden werden op dergelijke sites geplaatst. In veel van de complottheorieën is een prominente rol weggelegd voor Microsoft-oprichter Bill Gates. Zijn liefdadigheidsinstelling zou volgens sommige theorieën door middel van het coronavirus en verplichte inentingen de wereldheerschappij in handen willen krijgen.

Ook telecombedrijven werden aan complotsites gekoppeld. Daar speelde de link die volgens sommige van de theorieën bestaat tussen 5G-straling en het coronavirus een rol bij de beslissing van het Google-systeem.

Volgens een woordvoerder van Google voldoen de 49 sites die Global Disinformation Index aandroeg gewoon aan de voorwaarden die het techbedrijf stelt. De webreus zegt zodra websites over de grens gaan direct actie te ondernemen.

Schaars geklede kinderen

Het is niet de eerste keer dat Google onder vuur ligt vanwege de plaatsing van advertenties door het zoekbedrijf. Enkele jaren geleden zeiden grote adverteerders niet meer te willen adverteren op YouTube nadat reclames van bedrijven als Mars, Adidas en Deutsche Bank bij filmpjes met daarin schaars geklede kinderen werden geplaatst. De filmpjes waren niet seksueel van aard, maar veel van de commentaren die erbij waren geplaatst wel. Ook kreeg Google kritiek omdat het onder meer reclames plaatst op de uiterst rechtse website Breitbart die het vaak niet zo nauw neemt met de waarheid.

