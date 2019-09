Google hoeft vergeetverzoeken alleen in EU uit zoekresultaten te wissen HR

24 september 2019

10u53

Als Google berichten over mensen moet verwijderen uit de zoekresultaten, hoeft dat alleen te gebeuren op zijn sites binnen de Europese Unie. De Europese regels daarover gelden niet buiten Europa. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag beslist.

De zaak draait om zogenaamde vergeetverzoeken. Iedereen in de Europese Unie heeft het recht om online vergeten te worden. Mensen mogen Google vragen om bepaalde sites niet te laten zien wanneer iemand zoekt op hun naam.

Tegelijk hebben anderen het recht om informatie te vinden, ook negatieve informatie. Bedrijven als Google moeten, net als rechters, die belangen tegen elkaar afwegen. Wanneer Google zelf beslist om een site niet te laten zien of de opdracht daarvoor krijgt van een rechter of een waakhond, hoeft dat dus alleen binnen de Europese Unie te gebeuren, dus op sites als google.be, google.nl, google.de en google.it.

Boete van 100.000 euro

Google had in Frankrijk een boete van 100.000 euro gekregen, omdat sites over een bepaalde persoon gewoon nog te vinden waren buiten de EU. Google had de sites alleen van zijn Europese zoekmachines verwijderd. Google ging daartegen in beroep bij de hoogste rechter in Frankrijk. Die vroeg advies aan de hoogste rechter in de EU, die Google nu in het gelijk heeft gesteld.

De uitspraak was verwacht. De advocaat-generaal van het hof had in januari al gezegd dat vergeetverzoeken alleen binnen de Europese Unie gelden. De rechters nemen de adviezen van de advocaat-generaal meestal over.

Google zei tijdens de zittingen ook dat vergeetverzoeken alleen voor de EU zouden moeten gelden. Als Google wereldwijd moet deleten, zouden uiteindelijk de regels van het minst vrije land overal gaan gelden, aldus het bedrijf.