Google geeft populairste zoektermen van 2019 vrij jv

11 december 2019

09u11

Bron: belga 10 Internet Het tv-programma ‘wtFOCK’ was in 2019 het meest populaire zoekwoord op Google in België. Daarnaast vinden we ook Julie Van Espen, ‘Love Island’, iPhone 11, de Stemtest, Tour de France 2019 en Karl Lagerfeld hoog terug in de lijst. Dat meldt Google.

Naar jaarlijkse gewoonte maakt Google met ‘Year in Search’ de meest "trending" zoekwoorden van het bijna afgelopen jaar bekend. De lijsten vertellen welke onderwerpen het afgelopen jaar het vaakst werden opgezocht in België.

Dit jaar staat ‘wtFOCK’ bovenaan de lijst, de populaire reeks die het reilen en zeilen van een groepje tienerjongens en -meisjes volgt. ‘Love Island’, op plaats vier, volgde tien jonge singles in een luxueuze villa die maar één doel voor ogen hadden: de ware liefde vinden.

Op het vlak van actualiteit staat dit jaar de Stemtest hoog in de lijst, net als Notre Dame in Parijs, Karl Lagerfeld en Julie Van Espen. Er prijken ook tal van sportgebeurtenissen in de lijst van Google, waaronder de Tour de France, Wimbledon en Jupiler Pro League.

Ook 2019 ging helaas niet voorbij zonder rouwen. Zo namen we wereldwijd afscheid van Duits mode-icoon Karl Lagerfeld en Amerikaans acteur Luke Perry. En in eigen land van gitarist Willy Willy, radiopresentator Christophe Lambrecht, rolstoelatlete Marieke Vervoort en de Vlaamse zanger Paul Severs.

Marc De Cloedt, cartoonist Marec, tekende een interactieve stripcover op basis van de meest trending zoektermen. In zijn cartoon zijn figuren, evenementen en gebeurtenissen te zien die het jaar kleurden. “Een jaaroverzicht tekenen gebaseerd op de meest gezochte items op Google Search was een zeer interessante uitdaging”, aldus Marec.

Top 20 van google.be

1. wtFOCK

2. Julie Van Espen

3. Tour de France 2019

4. Love Island

5. Stemtest

6. iPhone 11

7. Notre-Dame de Paris

8. Julen

9. Wimbledon 2019

10. Karl Lagerfeld

11. Eurovision 2019

12. Afrikacup 2019

13. Mobiscore

14. Cameron Boyce

15. Luke Perry

16. Paasvakantie 2019

17. Verkiezingen 26 mei 2019

18. Jupiler pro league 2019

19. VTM Go

20. WK voetbal vrouwen 2019

Belgen

1. Julie Van Espen

2. Christophe Lambrecht

3. Paul Severs

4. Bjorg Lambrecht

5. Theo Hayez

6. Wout van Aert

7. Flor Decleir

8. Marieke Vervoort

9. Tom Van Grieken

10. Pia

11. Joke Schauvliege

12. Willy Willy

13. Dries Van Langenhove

14. Astrid Stockman

15. David Goffin

Nog meer lijstjes onder de foto.

Internationale persoonlijkheden

1. Julen

2. Karl Lagerfeld

3. Cameron Boyce

4. Luke Perry

5. Neymar

6. Billie Eilish

7. Marie Laforet

8. Emiliano Sala

9. Ted Bundy

10. Greta Thunberg

Evenementen

1. Tour de France 2019

2. Wimbledon 2019

3. Eurovision 2019

4. Afrika Cup 2019

5. WK voetbal vrouwen 2019

6. Tomorrowland 2019

7. Ramadan 2019

8. Dag van de leerkracht 2019

9. Euro 2020

10. Gentse Feesten 2019

Hoe?

1. Hoe stemmen op 26 mei?

2. Hoe oud wordt een kip?

3. Hoe laat is het in amerika?

4. Hoe zit het met mijn visumaanvraag?

5. Hoe snel afvallen?

6. Hoe warm is het?

7. Hoe lang asperges koken?

8. Hoe whatsapp updaten?

Wat is?

1. Wat is cordon sanitaire?

2. Wat is confederalisme?

3. Wat is legionella?

4. Wat is er te doen vandaag?

5. Wat is woonbonus?

6. Wat is mijn ip?

7. Wat is artikel 13?

8. Wat is borderline?

9. Wat is tts?

10. Wat is het weer vandaag?