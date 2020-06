Google gaat misleidende foto's labelen AW

23 juni 2020

06u33

Bron: Belga 0 Internet Google gaat misleidende foto's binnenkort voorzien van een label. Het gaat om een nieuwe stap van de internetgigant tegen desinformatie op het internet.

De nieuwe tags 'Fact Check' zullen verschijnen bij de foto's en video's in de zoekrobot. In een mededeling haalt Google het voorbeeld aan van foto's van haaien die in de straten van Houston rondzwommen na en orkaan in 2017 - beelden die indertijd vlotjes circuleerden.



"Foto's en video's zijn ongelooflijke manieren om mensen te helpen begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Maar de krant van beelden heeft ook valkuilen, zoals de oorsprong, de authenticiteit of de context van een beeld", legt productdirecteur Harris Cohen uit.

Factcheck artikels

Het is daarom de bedoeling dat er in de afdeling Google Images factcheck artikels verschijnen waardoor de gebruikers beter geïnformeerd een mening kunnen vormen over wat er online zien. Wanneer iemand op een van de zoekresultaten klikt om een grotere afbeelding te zien, zal daaronder een samenvatting verschijnen van het artikel.

Google verzekert dat de nieuwe labels geen invloed hebben op de volgorde van de resultaten. "Onze systemen zijn bedacht om de meest gepaste en betrouwbare informatie te tonen, waaronder die van bronnen die aan fact checking doen", aldus Harris Cohen.