Google gaat bankrekeningen aanbieden via eigen app in Verenigde Staten kg

13 november 2019

14u49

Bron: Wall Street Journal, TechCrunch, Belga 0 Internet Google gaat klanten in de Verenigde Staten de mogelijkheid bieden om een bankrekening te openen via de eigen Google Pay-app. Daarvoor werkt de internetgigant samen met Citigroup en Stanford Federal Credit Union, zo meldt Wall Street Journal.

Het nieuwe project krijgt de naam ‘Cache’ en moet vanaf volgend jaar beschikbaar zijn voor klanten. Het is de bedoeling dat de betrokken banken en andere financiële instellingen duidelijk vermeld worden in de app: van een “Google-rekening" is geen sprake. Wel zal Google wellicht kunnen profiteren van de data die de rekeningen opleveren. Mogelijk wordt zo duidelijk hoeveel gebruikers uitgeven, wat ze verdienen of in welke winkels ze aankopen doen, suggereert TechCrunch.



Google biedt al langer bepaalde betalingsdiensten aan via Google Pay. Zo kan je met de app al aankopen betalen of geld sturen naar andere gebruikers.

Revolutie in de bankwereld

Ook andere technologiebedrijven storten zich op de bankwereld. Apple gaf in de VS een eigen kredietkaart uit via een samenwerking met Goldman Sachs en eerder sloot JPMorgan Chase al een deal met Airbnb en Amazon.



Facebook gooit het over een iets andere boeg. Het bedrijf achter het socialemediaplatform en onder meer de berichtendiensten WhatsApp en Instagram ontwikkelt een eigen cryptomunt. Ook daarvoor wordt samenwerking gezocht met de gevestigde orde.