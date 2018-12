Google-CEO: “Daarom verschijnen er foto’s van Trump als je ‘idiot’ googlet” kv

Bron: Washington Post, The Verge 2 Internet Wie in Google.com de zoekterm “idiot” (idioot) intikt, krijgt bij de zoekresultaten meteen een heleboel foto’s van de Amerikaanse president Donald Trump. Dinsdag mocht Google-CEO Sundar Pichai aan leden van het Amerikaans Congres gaan uitleggen waarom dat gebeurt.

Na Facebook-CEO Mark Zuckerberg en Twitterbaas Jack Dorsey, was het nu de beurt aan Google-directeur Sundai Pichai om de vragen te beantwoorden van leden van de commissie Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Diverse Republikeinse kopstukken beschuldigen Google ervan dat het in zijn zoekresultaten de Democraten bevoordeelt.

Democratisch afgevaardigde Zoe Lofgren wilde het idee weerleggen dat Google de zoekresultaten stuurt op basis van politieke vooringenomenheid en stelde daarom maar meteen een vraag die op de lippen van de Republikeinen brandde.“Wanneer je nu onder Afbeeldingen het woord ‘idiot’ googlet, dan verschijnt er een foto van Donald Trump. Ik heb dat net gedaan”, vroeg ze. “Hoe gebeurt zoiets?”

Pichai gaf een lange toelichting over de manier waarop Google werkt. Wanneer er een zoekterm wordt ingegeven, worden de zoekresultaten gebaseerd op een 200-tal factoren, zoals relevantie, nieuwheid, populariteit en hoe andere mensen de zoekterm hanteren. Op basis daarvan probeert de zoekmachine de beste resultaten voor die zoekterm te vinden.

Dus er zit geen mannetje achter het gordijn dat bedenkt wat we aan de gebruiker gaan tonen? Zoe Lofgren, Democraat

“Dus er zit geen mannetje achter het gordijn dat bedenkt wat we aan de gebruiker gaan tonen? Het is in feite een compilatie van wat de gebruikers genereren en een poging om die informatie te filteren?”, antwoordde Lofgren sarcastisch. “Dit werkt op schaal en we komen niet manueel tussen in een bepaald zoekresultaat”, reageerde Pichai.

Maar de Republikein Lamar Smith was nog niet overtuigd. Hij wilde weten of Pichai ooit aan een medewerker de opdracht had gegeven om zoekresultaten te manipuleren. Pichai antwoordde dat het onmogelijk is dat één iemand of zelfs een groep mensen dat zouden doen, omdat er zoveel stappen in het proces zijn. Smith bleef echter bij zijn standpunt. “Laat me zeggen dat ik het hier niet mee eens ben. Ik denk dat mensen het proces kunnen manipuleren. Aan de basis ligt een menselijk proces.”

Onze algoritmes hebben geen politiek sentiment. Sundar Pichai, CEO Google

De Republikein Steve Chabot hekelde het feit dat de eerste pagina’s met zoekresultaten over de Republikeinse gezondheidswet of de belastingsverlagingen alleen maar negatieve artikels weergeven. “Hoe leg je deze schijnbare vooringenomenheid van Google tegenover conservatieve beleidsmaatregelen uit? Is het gewoon het algoritme? Of gebeurt er meer?”

“Congreslid, ik begrijp uw frustratie over het zien van negatief nieuws en weet je, ik zie het ook over mezelf”, antwoordde Pichai. “Wat hier belangrijk is, is dat we gebruik maken van een robuuste methodologie om weer te geven wat er op een bepaald ogenblik over eender welk onderwerp wordt gezegd. En we proberen dat objectief te doen, aan de hand van een reeks rubrieken. Het is in ons eigen belang dat we op de meest objectieve manier weergeven wat er daarbuiten gebeurt. Ik kan je beloven en verzekeren dat we dit doen zonder enige politieke ideologie. Onze algoritmes hebben geen politiek sentiment.” Chabot blijft er echter bij: Ik denk dat dit gebeurt”, stelde hij. Google kiest “winnaars en verliezers in het politieke discours”.

Als je geen negatieve zoekresultaten wilt, doe dan geen negatieve dingen. Ted Lieu, Democraat

Voor de Democraat Ted Lieu was er genoeg over gezwetst. “Als je positieve zoekresultaten wilt, doe dan positieve dingen. Als je geen negatieve zoekresultaten wilt, doe dan geen negatieve dingen”, reageerde hij. “En voor sommigen van mijn collega’s aan de andere kant van het gangpad: als jullie slechte artikels en slechte zoekresultaten krijgen, schuif dan niet de schuld op Google of Facebook of Twitter, maar overweeg om jezelf de schuld te geven.”

Amerikaanse media berichtten eerder dit jaar over de verschijning van Trumps foto wanneer je “idiot” googlet. Als je dat nu doet, krijg je vooral foto’s uit artikels die handelen over bovenvermelde discussie.