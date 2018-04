Google bant valse adblockers die miljoenen gebruikers om de tuin leidden kg

19 april 2018

12u07

Bron: Engadget, AdGuard 0 Internet Google heeft vijf adblockers uit de Chrome Web Store verwijderd nadat de software gebruikers bleek te bedotten. De extensies deden zich voor als doodgewone adblockers, maar onderschepte daarnaast ook gegevens van gebruikers. Ongeveer 20 miljoen gebruikers hebben de software gedownload vooraleer ze offline werden gehaald.

Gebruikers die de online advertenties beu zijn, kunnen een adblocker installeren: een extensie voor je browser die het grootste deel van de advertenties blokkeert. Dat dat toch niet zonder gevaar is, bewijst een recent rapport echter. Daarin wordt aangetoond hoe een handvol populaire extensies duidelijk minder goede intenties hadden.

Gegevens stelen

De onderzochte extensies uit de Chrome Web Store blokkeerden wel degelijk advertenties, maar speelden daarnaast ook surfgegevens van gebruikers door, zoals de websites die ze bezochten. Dat meldt AdGuard, die de code achter de software onderzocht. Het gaat in totaal over vijf programma’s: AdRemover for Google Chrome, uBlock Plus, Adblock Pro, HD for YouTube en Webutation.

De makers slaagden erin om miljoenen gebruikers in de luren te leggen: in totaal werden de vijf extensies 20 miljoen keer geïnstalleerd. Omdat de adblockers op eerste zicht ook goed leken te werken, kregen sommige van de extensies bovendien duizenden positieve reviews.

Inmiddels haalde Google de extensies uit de Store. Gebruikers die de extensie gebruikten, zullen merken dat de software niet meer actief is in hun browser.

"Mijnenveld"

Om te vermijden dat iemand met je gegevens aan de haal gaat, kan je beter twee keer nadenken voor je een extensie downloadt, klinkt het. "Met de huidige stand van zaken, is het surfen door Chrome's Web Store een mijnenveld," schrijft AdGuard.

Gebruikers die zich er toch aan willen wagen, doen er goed aan om de maker van de software te checken en de software enkel te installeren als het om een betrouwbare ontwikkelaar gaat.