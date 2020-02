Goed 700 meldingen van ‘vriendschapsfraude’ in 2019 AW

28 februari 2020

15u18

Bron: Belga 0 Internet Het aantal meldingen van vriendschapsfraude is vorig jaar met zowat 10 procent gestegen. Terwijl er in 2018 bij het Meldpunt van de Economische Inspectie 637 meldingen binnenkwamen, waren dat er vorig jaar 718. De meeste gevallen gebeuren via datingsites (32 procent) of sociale media (28 procent).

Bij vriendschapsfraude proberen fraudeurs via het internet het vertrouwen te winnen van goedgelovige mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor of een partner. Daarna troggelen ze geld af. In 2018 maakten de slachtoffers gewag van, in totaal, goed 5 miljoen euro aan financiële schade in 292 dossiers waar betaald werd, vorig jaar ging het om 5,7 miljoen euro in 326 dossiers.

Vriendschapsfraudeurs opereren vaak vanuit het buitenland en doen er alles aan om hun echte identiteit te verbergen, wat identificatie en vervolging bijzonder moeilijk maakt.

Campagne

Eind november 2018 werd een campagne gelanceerd op radio, sociale media en de website www.temooiomwaartezijn.be. Daarop kunnen mensen informatie vinden over hoe vriendschapsfraude te herkennen, en staan er ook tips over wat ze kunnen doen als ze het slachtoffer zijn geworden. De campagne ging hand in hand met het meldpunt.belgie.be, een website waar slachtoffers van allerlei vormen van fraude, misleiding en oplichting kunnen melden aan de bevoegde diensten.

Met het meldpunt heeft de overheid een beter zicht op de problematiek. In de praktijk blijkt het immers moeilijk om de daders te vervolgen. Vervolging van deze vorm van fraude hoort ook niet tot de bevoegdheden van de Economische Inspectie.