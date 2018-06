Gmail op de schop: dit zijn de nieuwe functies Hanneke Marcelis

05 juni 2018

22u04 5 Internet Gebruikers van Gmail kunnen sinds kort hun e-mail snoozen, bijlages openen vanuit de inbox en berichten een houdbaarheidsdatum meegeven. Die functies introduceerde Google in het nieuwe ontwerp van zijn e-mailservice. Nu meldt de techgigant de vernieuwingen in juli breed te gaan uitrollen.

Particuliere gebruikers van Gmail kunnen sinds eind april al handmatig instellen dat ze het vernieuwde ontwerp van de e-mailservice willen gebruiken, maar in juli vindt de grote overstap plaats. Dan maakt Google het vernieuwde ontwerp boordevol extra functies breed beschikbaar voor organisaties en bedrijven. Drie maanden later moeten de vernieuwingen voor iedere gebruiker zijn doorgevoerd.

Snoozen en nudgen

De grootste visuele verandering voor gebruikers is de nieuwe weergave van bijlages die bij een e-mail zitten. Waar je vroeger vanuit je inbox enkel paperclips zag staan, zijn bijlages nu met naam en bestandstype zichtbaar en te openen. Ook de nieuwe snoozefunctie is zichtbaar in de inbox. Google heeft de functie, die vooral bekend is bij het gebruik van wekkers, beschikbaar gemaakt als nieuwe manier om e-mails te beheren. Wie een e-mailtje selecteert kan hem snoozen tot een later moment naar keuze. De e-mail verdwijnt dan tijdelijk uit de inbox en verschijnt weer op het gewenste moment.

In het vernieuwde Gmail introduceert Google voor haar gebruikers de slimme herinneringsfunctie nudging. Gmail herinnert gebruikers eraan wanneer ze een aantal dagen geleden een e-mail hebben ontvangen die nog niet is beantwoord. Die herinnering verschijnt in het geel achter de betreffende e-mail in je inbox. Ook de mobiele app van Gmail biedt de gebruikers nieuwe mogelijkheden. Zo is het voortaan mogelijk om alleen notificaties te krijgen van belangrijke berichten en geeft Gmail suggesties voor het uitschrijven van nieuwsbrieven die mogelijk niet interessant zijn voor de gebruiker.

Vertrouwelijk

Google heeft in zijn nieuwe Gmailontwerp de mogelijkheden uitgebreid voor gebruikers om vertrouwelijke e-mail te versturen. Wanneer een bericht het label 'vertrouwelijk' krijgt, kan de ontvanger deze niet doorsturen, kopiëren, downloaden of printen. Deze berichten kunnen bovendien van een houdbaarheidsdatum worden voorzien. Wanneer die termijn is gepasseerd, verdwijnt de e-mail automatisch. Ook zijn de waarschuwingen voor berichten die mogelijk schadelijk zijn groter en opvallender gemaakt.

Wil je het vernieuwde Gmail alvast gebruiken? Ga dan bij je Gmail-account naar het tandwieltje wat rechtsboven staat en kies voor de optie 'Het nieuwe Gmail proberen'.