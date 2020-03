Gezondheidssector wereldwijd doelwit van cyberaanvallen: ook Belgische overheid waarschuwt onze ziekenhuizen LH

25 maart 2020

08u01

Bron: De Tijd, Belga, Wired 0 Internet Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) waarschuwt onze ziekenhuizen om voldoende maatregelen te nemen zodat ze niet het slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat schrijft De Tijd. Zo waren er recent al aanvallen op ziekenhuizen en gezondheidscentra in Tsjechië, de VS en Spanje.

Een universitair ziekenhuis in de Tsjechische stad Brno kreeg meer dan een week geleden te maken met ransomware. Al het personeel kreeg de boodschap dat ze onmiddellijke alle computers moesten afsluiten. Daardoor werden de activiteiten van het ziekenhuis, een van de belangrijkste in de strijd tegen het virus in Tsjechië, zwaar in de war gestuurd.

Ook een gezondheidscentrum in de Amerikaanse staat Illinois, waar meer dan 200.000 mensen geregistreerd zijn, werd eerder deze maand het slachtoffer van een cyberaanval. De nationale politie van het zwaar geteisterde Spanje waarschuwde gisteren nog het personeel van Spaanse ziekenhuizen voor “zeer gevaarlijke en schadelijke” ‘ransomware’ of gijzelsoftware. Ook het Franse Bureau voor Cyberbeveiliging waarschuwde voor ransomware dat het gemunt heeft op lokale autoriteiten.

Waarschuwing Europol

Experts over de hele wereld waarschuwen dat cybercriminelen proberen te profiteren van de coronacrisis om toe te slaan. “We zien dat productie, farmaceutica, gezondheidszorg en verzekeringen allemaal het doelwit zijn van hackers”, zegt onderzoeker bij een cyberbeveiligingsbedrijf aan de Amerikaanse nieuwssite Wired. Een gelijkaardige boodschap was vorige week te horen bij Europol-topvrouw Catherine De Bolle. Ook zij had het over criminelen die misbruik maken van de wereldwijde corona-epidemie.

Bij ons heeft nu het CCB de ziekenhuizen gewaarschuwd voor deze dreiging. “We hebben ze gewezen op de jongste richtlijnen om zich te beschermen tegen ransomware”, zegt woordvoerster Katrien Eggers aan De Tijd.

Sterke stijging in valse berichten

Het CCB waarschuwde gisteren nog voor een sterke stijging in valse berichten rond het coronavirus die online en via sms worden verspreid. Sinds 13 februari heeft het centrum al zo’n 4.811 meldingen ontvangen. Daarbij is ook het massale thuiswerken een doelwit voor hackers.

De valse berichten gaan over het aankopen van mondmaskers, ontsmettingsmiddelen en andere producten, maar leiden ook naar valse informatiesites of vervalste collectes, zogezegd bedoeld voor slachtoffers van het virus. Ze zijn bedoeld om persoonlijke informatie of bankgegevens te verkrijgen, of om een computer te besmetten.