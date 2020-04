Gegevens van klanten Social Deal mogelijk op straat na datalek: “Verander uw wachtwoord” Tijs Hofmans

09 april 2020

11u06

Bron: Tweakers.net 1 Internet De website Social Deal is mogelijk getroffen door een datalek. Er werd ‘ingebroken’ op een computer van een medewerker, waardoor het zou kunnen dat ook bepaalde klantengegevens werden buitgemaakt. Om welke gegevens het precies gaat is nog niet bekend, maar Social Deal raadt alle klanten aan hun wachtwoorden te resetten.

Een groot aantal gebruikers meldt dat ze een e-mail hebben ontvangen van het platform Social Deal. Het gaat om Belgische, Nederlandse en Duitse klanten. “We hebben de mail uit voorzorg naar al onze leden gestuurd”, zegt Social Deal-eigenaar Rens van den Berg tegen Tweakers. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers er precies slachtoffer zijn van het datalek, of welke data er is buitgemaakt.

Inbraak

Volgens Social Deal is er ‘tijdens de thuiswerkperiode’ een inbraak geweest op een computer van een van de ontwikkelaars van het bedrijf. “Het betreurt ons om jullie te moeten melden dat afgelopen week iemand (...) zich ongeautoriseerd toegang heeft weten te verschaffen tot een van onze computers”, klinkt het in de mail.

Daardoor had die “onbevoegde persoon” mogelijk toegang tot bepaalde informatie van klanten. Om welke informatie het precies gaat is nog niet bekend. “We kunnen niet uitsluiten dat er iets is buitgemaakt”, aldus van den Berg. Het is dus niet duidelijk of er ook wachtwoorden zijn buitgemaakt. “Als dat gebeurd is, dan waren de wachtwoorden wel versleuteld.”

In de mail aan klanten schrijft het bedrijf ook: “We gaan er voorlopig van uit dat er delen van de gegevens van onze leden in het bezit zijn van deze onbevoegde persoon.”

Wachtwoord resetten

Social Deal vraagt alle gebruikers daarom hun wachtwoorden te resetten uit voorzorg. Dat kan op de website of via de knop in de mail. Het bedrijf zegt dat het melding heeft gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij een datalek. Er is een onderzoek ingesteld naar de precieze omvang en de oorzaak van het datalek.

“Het is jammer dat dit moet gebeuren in deze tijd”, zegt van den Berg nog aan Tweakers. “Maar we hopen op begrip van onze leden. We hebben in korte tijd een grote omslag moeten maken naar thuiswerken, en we vinden het heel erg dat iemand misbruik heeft gemaakt van die situatie. We willen ook liever dat we onze leden nu alvast waarschuwen terwijl er later misschien niets aan de hand is, dan andersom.”