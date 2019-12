Gegevens van 267 miljoen Facebook-gebruikers uitgelekt op darkweb HR

19 december 2019

22u46

Bron: CNET, Business Insider 188 iHLN Op het darkweb zijn gegevens uitgelekt van meer dan 267 miljoen Facebook-gebruikers. “De database, die gedurende twee weken online stond, bevatte 267.140.436 unieke ID’s, volledige namen en telefoonnummers van - vooral Amerikaanse - gebruikers”, zegt beveiligingsexpert Bob Diachenko, die het lek ontdekte.

Het gigantische lek werd ontdekt door het cybersecuritybedrijf Comparitech in samenwerking met beveiligingsonderzoeker Bob Diachenko. De onbeveiligde database bevatte de ID’s, telefoonnummers en volledige namen van 267 miljoen gebruikers, waarvan de meeste in de VS wonen.



De gegevens werden bovendien opgeladen in een hackersforum op darkweb. Dat is een deel van het internet dat je niet kunt vinden met standaard browsers of Google en dat erg populair is bij criminelen.

Vietnam

Bob Diachenko ontdekte de gebruikersgegevens op 14 december. De database werd niet beschermd door een wachtwoord of een andere beveiliging, en zou bijna twee weken ‘open’ gestaan hebben.

Volgens beveiligingsexpert Bob Diachenko zijn de gegevens vermoedelijk verzameld door illegale ‘scraping’, vermoedelijk door criminelen uit Vietnam. Om te vermijden dat criminelen informatie van je Facebook-profiel ‘scrapen’, kan je in je instellingen regelen dat zoekmachines niet naar je profiel kunnen linken.

Cambridge Analytica

Een woordvoerder van Facebook liet al weten dat het bedrijf het lek onderzoekt. Het is niet de eerste keer dat Facebook in de problemen komt met privacy. Het bekendste voorbeeld is het privacyschandaal rond Cambridge Analytica.