GDPR gaat van start: verschillende Amerikaanse nieuwssites niet langer bereikbaar in Europa TTR

25 mei 2018

11u20

Bron: Belga 0 Internet Als gevolg van de nieuwe Europese privacyregels, bekend onder de afkorting GDPR, zijn vrijdag verschillende Amerikaanse nieuwssites niet meer bereikbaar in de EU. Onder meer de websites van Los Angeles Times en Chicago Tribune kunnen niet worden geraadpleegd.

Wie vanuit Europa naar de website van die kranten surft, krijgt vandaag enkel een boodschap te zien. Daarin staat te lezen dat er gewerkt wordt aan een technische oplossing die ervoor moet zorgen dat er aan de nieuwe Europese regels wordt voldaan. Meer details over het probleem worden er niet gegeven.

Volgens BBC zijn het enkel de nieuwssites van de Amerikaanse mediagroepen Tronc en Lee Enterprises die vandaag niet bereikt kunnen worden. De websites van grote Amerikaanse media als CNN en New York Times kunnen wel nog altijd worden gelezen. Ook The Washington Post kan nog altijd online geraadpleegd worden, maar daar moeten EU-burgers zich wel eerst expliciet akkoord verklaren met het privacybeleid van de krant.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) moet de burgers in de EU meer controle geven over hun eigen data. Consumenten moeten ondubbelzinnig toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. De regels gelden voor alle bedrijven die actief zijn in de Europese Unie, zelfs als ze hun hoofdzetel elders hebben.