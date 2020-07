Gat in beveiliging van Microsoft-systeem voor servers ontdekt IB

15 juli 2020

01u13

Bron: Belga 0 Internet Een cruciaal systeem van softwarebedrijf Microsoft blijkt een groot gat in de beveiliging te hebben. Het bedrijf heeft inmiddels een reparatiemiddel vrijgegeven en roept beheerders van computersystemen van bedrijven op die meteen te installeren, voordat kwaadwillenden binnen weten te komen. Het grote publiek hoeft niets te doen.

Het probleem zit in een systeem dat Microsoft DNS wordt genoemd. Computerservers gebruiken Microsoft DNS om informatie op te slaan. Wie informatie opzoekt, wordt door het systeem naar de juiste plek geleid. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van het internet. Maar het blijkt mogelijk om het systeem voor de gek te houden. Wie erin slaagt om via het gat binnen te komen in een systeem, kan complete bedrijfssystemen overnemen, e-mails onderscheppen en inloggegevens stelen.

Bovendien kan het gat worden gebruikt als springplank voor volgende aanvallen, zonder dat een slachtoffer iets hoeft te doen om de aanvallers binnen te laten. Dan ontstaat een kettingreactie van besmettingen. Voor zover Microsoft nu weet, is het gat nog niet misbruikt.

SigRed

De kwetsbaarheid heeft de naam SigRed gekregen. Op een schaal van 1 tot 10 van het systeem van Microsoft om het gevaar van kwetsbaarheden aan te geven, scoort SigRed een 10.

SigRed bestaat al zeventien jaar, maar werd pas onlangs ontdekt door de Israëlische cyberbeveiliger Check Point. Die waarschuwde Microsoft in mei. Daarna werd het zwakke punt twee maanden stil gehouden, zodat Microsoft de tijd had om een reparatiemiddel te ontwikkelen.

"Ieder bedrijf, van klein tot groot, dat infrastructuur van Microsoft gebruikt, loopt een hoog veiligheidsrisico zolang het gat niet is gedicht”, laat Omri Herscovici van Check Point weten. Het bedrijf deelt niet alle details van de kwetsbaarheid, mede op verzoek van Microsoft, om kwaadwillenden niet te veel informatie te geven.