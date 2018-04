Game Yum Runner laat kinderen gezonder eten Peter Lanssens

25 april 2018

16u59

In ons land heeft 12 procent van alle kinderen tussen 6 en 9 jaar overgewicht en 4 procent obesitas. Dat tonen BMI-metingen van de Voedselconsumptiepeiling 2014. Yum Runner wil daar verandering in brengen. De nieuwe wetenschappelijk onderbouwde game laat kinderen speels zien hoe je gezonder kunnen eten.

Kinderen ontwijken in Yum Runner obstakels door te springen of schuiven. Ze komen onderweg gezonde en ongezonde voedingswaren tegen. Hoe gezonder ze eten en drinken, hoe beter ze rennen en hindernissen ontwijken. Maar pikken ze dat ook écht op? “Ze passen de keuzes die ze in Yum Runner maken, zeker in het dagelijks leven toe”, vindt Barbara Plovie, onderzoekscoördinator van de opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen in de hogeschool West-Vlaanderen (Howest). “Er zit een mooie balans in Yum Runner met 80 procent gezonde voedingswaren en 20 procent minder gezonde voeding. Het moet dus voor alle duidelijkheid niet altijd water met broccoli zijn. Want kinderen mogen natuurlijk af en toe ook eens een snoepje ofzo eten”, aldus Barbara Plovie.

Bewegen

Yum Runner is gemaakt door het bedrijf Bazookas uit Brugge, in samenspraak met de opleiding Digital Arts and Entertainment van Howest. De Socialistische Mutualiteit investeerde er 50.000 euro in. "Yum Runner heeft iets weg van de bekende game Subway Runner, zonder iets te kopiëren", zegt Bazookas-directeur Stefan Colins. “De kinderen herkennen de manier van spelen, maar onze game is nieuw. Zo worden ze in Yum Runner ook aangemoedigd om te bewegen, telkens ze de game 10 minuten gespeeld hebben. Met leuke opdrachtjes zoals ‘wandel als een beer’, ‘stap als een krab’ of ‘sleep je als een zeehond’. Games zijn niet meer weg te denken uit de belevingswereld van kinderen. Wat ze in Yum Runner leren, nemen ze ook in het echte leven mee. Zo is het al een stap vooruit als ze dankzij Yum Runner meer water in plaats van cola drinken en als tussendoortje eens voor een appel kiezen in plaats van chips", aldus Colin.

"Het is leuk, ik ga proberen om de tips in Yum Runner te onthouden", zegt Julie Janssens (7). Klas 2B van het tweede leerjaar van basisschool Drie Hofsteden in Kortrijk probeerde de game deze voormiddag als eerste uit. "We spelen voortaan altijd Yum Runner, telkens we een les rond voeding geven", zegt juf Yorka Demeyere. "Ze leren het sneller zo. Want als ze een verkeerde keuze maken in het spel, rennen ze trager."

Yum Runner, er werd een jaar aan de ontwikkeling gewerkt, is vanaf nu gratis te downloaden op www.yumrunner.be.