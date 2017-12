Gaat Facebook concurreren met Spotify? Bedrijf verwerft rechten op muziek van Universal sam

16u50

Bron: Tweakers.net 3 ANP XTRA Internet Facebook heeft een overeenkomst gesloten met Universal Music, een van de grootste muziekuitgevers ter wereld. Het gaat om een meerjarige deal waardoor Facebook de rechten krijgt op de muziek van artiesten uit de Universal-stal.

De deal geldt niet alleen voor de sociaalnetwerksite zelf, maar ook voor dochtermerken zoals Instagram en Oculus. De uitgever is de eerste van de grote labels die met Facebook in zee gaat, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn van de overeenkomst, meldt Tweakers.net.

Facebook- en Instagramgebruikers mogen vanaf nu alleszins video's gaan uploaden waarin muziek is verwerkt die wordt uitgegeven door Universal. Voorheen verwijderde Facebook filmpjes als er ongelicentieerde muziek in voorkwam. Daarom lanceerde de site onlangs nog een database met rechtenvrije muziek die gebruikt kan worden voor video's.

ANP XTRA

Spotify

Universal stelt dat gewerkt wordt aan nieuwe muziekervaringen op Facebook, maar pas later zal duidelijk worden hoe die nieuwe diensten er precies gaan uitzien. Het is aannemelijk dat Facebook wil gaan concurreren met bestaande muziekstreamingdiensten zoals Spotify, en dat het daarvoor nog met andere uitgevers deals wil sluiten.

Er gingen al lange tijd geruchten dat Facebook zelf online muziek wil gaan aanbieden, en twee jaar geleden kwamen al berichten naar buiten dat het bedrijf zich wilde gaan mengen in de muziekmarkt. Facebook zou ook al gepraat hebben met Sony en Warner, maar het sluiten van licentiedeals met de grote labels is een langdurig proces.