Franse vertaalwebsite Reverso onder vuur door antisemitische zinnen AW

01 maart 2019

16u05

Bron: Belga 0 Internet De Franse vertaalwebsite Reverso kwam onder vuur te liggen nadat gebruikers bij vertalingen antisemitische voorbeeldzinnen voorgeschoteld kregen. De directie belooft dat de bewuste zinnen vandaag nog gecorrigeerd worden.

Het is de Internationale Liga tegen Racisme en Antisemitisme (Licra) die de kat de bel aanbond op Twitter. Reverso stelt bij vertalingen voorbeeldzinnen voor die "gedrenkt" zijn in het antisemitisme, luidde het.



Zo wordt bij een vertaling voor het Engelse 'nicer' volgende zin voorgesteld: "Hitler était beaucoup plus gentil envers les Juifs qu'ils le méritaient", of: “Hitler was veel vriendelijker tegenover Joden dan ze verdienden."

Context

Reverso-baas Theo Hoffenberg legt uit hoe context kan helpen bij het beter begrijpen van specifieke vertalingen. Die context haalt de vertaalwebsite bijvoorbeeld bij de ondertiteling van films en series. Maar daardoor kan het resultaat soms wel minder geslaagd zijn.

Hoffenberg belooft vandaag nog een correctie van het "spijtige" voorbeeld dat door Licra werd aangehaald.

@Reverso_ est désolé de la visibilité d'exemples inacceptables. Ils ne sont plus visibles sur des recherches normales et nous lançons de nouveaux filtres. Reverso(@ Reverso_) link