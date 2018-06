Fout in privacyinstellingen van Facebook treft 14 miljoen gebruikers IVI

08 juni 2018

06u32

Bron: AP 0 Internet Door een programmeringsfout hebben miljoenen Facebookgebruikers hun berichten of foto’s gedeeld met een groter publiek dan ze dachten. Ondanks het feit dat hun privacyinstellingen op “enkel vrienden” stond, verschenen posts bij de gebruikers toch openbaar. De fout is vorige maand voorgekomen en intussen hersteld, laat Facebook weten.

Door de bug stelde Facebook automatisch voor om de post openbaar te zetten, ook al waren de instellingen van de gebruiker anders. Als mensen die nieuwe automatische suggestie niet gezien hebben, hebben ze dus onbewust hun post gedeeld met een groter publiek dan enkel hun vrienden. Het gaat om zo'n 14 miljoen gebruikers bij wie de fout voorkwam. Facebook brengt die gebruikers op de hoogte en adviseert hen om hun posts opnieuw te bekijken.

De bug kwam voor tussen 18 en 27 mei. Facebook zegt dat het de fout heeft kunnen herstellen op 22 mei, maar heeft pas enkele dagen later alle posts kunnen corrigeren naar hun originele instellingen. De bug is in het systeem geslopen toen Facebook een nieuwe tool aan het inbouwen was.

Facebook heeft zo’n 2,2 miljard gebruikers. Het is niet de eerste keer dat de socialenetwerksite in opspraak komt omwille van de privacy van gebruikers. Het imago van Facebook heeft een serieuze deuk gekregen toen aan het licht kwam dat gegevens van gebruikers gebruikt zijn door het bedrijf Cambridge Analytica tijdens de Amerikaanse kiescampagne.