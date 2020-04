Financiën waarschuwt opnieuw voor poging tot phishing AW

17 april 2020

19u38

Bron: Belga 0 Internet De FOD Financiën waarschuwt nogmaals voor frauduleuze mails en sms'en die momenteel de ronde doen. Daarin wordt gevraagd om een zogenaamde schuld aan de fiscus af te lossen. De FOD Financiën vraagt in een persbericht om daar niet op in te gaan.

Poging tot phishing is bijna dagelijkse kost. De nieuwe gevallen staan los van de coronacrisis en bestrijken het brede fiscale domein (btw, personenbelasting, enz.), licht woordvoerder Francis Adyns toe. Toch lanceert de FOD Financiën deze herinnering, ook omdat het logo "tamelijk professioneel is misbruikt.”



Een betaling doen aan de FOD Financiën kan enkel online via MyMinfin, of via een overschrijving naar een van de officiële rekeningen met de structuur BEXX 6792 XXXX XXXX of in één van de infocenters.

Wie wil nagaan of hij/zij een schuld heeft bij de FOD Financiën, surft naar MyMinFin en mijn betalingen.