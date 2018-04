Federale politie kampt met schrijnend tekort aan "cyberagenten" kg

30 april 2018

06u19

Bron: Sudpresse 0 Internet De Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie kampt met een nijpend tekort aan personeel waardoor de werking van de dienst in het gedrang komt. Dat klaagt het hoofd van de dienst, Walter Coenraets, aan in een nota aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), zo berichten de kranten van Sudpresse maandag.

De FCCU telt momenteel 22 "cyberagenten", terwijl er minstens 44 nodig zijn om een normale werking te verzekeren. Volgens Coenraets zal het aantal personeelsleden tegen september blijven dalen tot 13.

"Wegens het personeelstekort, dat op korte termijn nog dramatisch zal toenemen, is het heel waarschijnlijk dat de FCCU niet meer in staat zal zijn om zijn operationele taken uit te voeren", waarschuwt Coenraets in de nota aan Jambon. "Het grote risico dat zich voordoet, is een grotere blootstelling aan cyberaanvallen en minder veiligheid op dat vlak."

Volgens Sudpresse zou een van de grieven onder meer zijn dat de speurders van de FCCU een premie van 180 euro per maand mislopen, die andere diensten wel krijgen.