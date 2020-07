FBI onderzoekt gigantische twitterhack: scammers nemen accounts Elon Musk, Bill Gates en andere prominenten over kv ib

15 juli 2020

23u14

Bron: ANP, Belga 14 Internet De Twitteraccounts van verscheidene prominenten en grote bedrijven zijn enige tijd gekaapt geweest door oplichters. Er is om donaties in bitcoins gevraagd op de accounts van bedrijven als Apple en Uber en prominenten als rapper Kanye West, de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Joe Biden en miljardairs Bill Gates, Michael Bloomberg, Jeff Bezos (Amazon) en Elon Musk (Tesla).

In de berichten, die weer zijn verwijderd, stond dat mensen een half uur hadden om 1.000 dollar (ruim 876 euro) in bitcoins over te maken. Ze zouden dan 2.000 dollar ontvangen. Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn gedupeerd. Volgens persbureau Reuters blijkt uit openbare blockchain-gegevens dat de vermeende oplichters al meer dan 100.000 dollar, omgerekend zo’n 87.000 euro, aan cryptovaluta hebben ontvangen. Blockchain is een collectief logboek dat onder meer wordt gebruikt voor virtueel geld.

Volgens Twitter hebben hackers ingebroken bij medewerkers die toegang hebben tot het “interne systeem” van het sociale mediaplatform. De inbrekers zouden die toegang hebben gebruikt om de controle over een aantal prominente, geverifieerde accounts te kapen. Bij dergelijke accounts, die onder meer door beroemdheden, journalisten, overheden en politici worden gebruikt, is door Twitter gecheckt wie de gebruiker is. “We onderzoeken welke andere kwaadaardige activiteiten ze mogelijk hebben uitgevoerd of tot welke informatie ze mogelijk toegang toe hebben gehad”, stelde het bedrijf in een verklaring over de hacks.

Maatregelen Twitter

Twitter gooide een groot aantal accounts op slot vanwege de aanval en stelde voor een groot aantal gebruikers beperkingen in. In een verklaring stelt het bedrijf de toegang pas weer volledig te herstellen als dat veilig is. “Zware dag voor ons bij Twitter”, zei Twitter-baas Jack Dorsey in een tweet. “We vinden het allemaal verschrikkelijk dat dit gebeurd is.”

Het is nog onduidelijk hoe de daders precies de controle overnamen over de Twitteraccounts. Twitter zei eerder dat ze mogelijk via een of meerdere medewerkers toegang kregen.

Ook Twitteraccount Geert Wilders gehackt

Ook het Twitteraccount van de Nederlandse PVV-leider Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. De profielfoto van de politicus is in de loop van de nacht veranderd in die van een karikatuur van een zwarte man. Ook zijn meerdere berichten over onder meer samenzweringstheorieën geretweet door het account.

Het is niet duidelijk of de vermoedelijke kaping van Wilders’ profiel in verband staat met de gehackte prominente Twitteraccounts waarin om bitcoins werd gevraagd.

De Amerikaanse politiedienst FBI leidt een onderzoek naar de hack bij Twitter. In Nederland liet het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten onderzoek te doen naar “de situatie rond Twitter”.



Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right. jack(@ jack) link

We know they used this access to take control of many highly-visible (including verified) accounts and Tweet on their behalf. We’re looking into what other malicious activity they may have conducted or information they may have accessed and will share more here as we have it. Twitter Support(@ TwitterSupport) link

We’re continuing to limit the ability to Tweet, reset your password, and some other account functionalities while we look into this. Thanks for your patience. Twitter Support(@ TwitterSupport) link