Fans zamelen 15.000 euro in voor YouTuber wiens volledige Lego-collectie gestolen werd

08 oktober 2018

08u34

Bron: Huffington Post 1 Internet Een YouTuber uit Frankrijk die een massa volgers verzamelde met zijn filmpjes over Lego, zag zich genoodzaakt zijn kanaal op te doeken nadat zijn volledige collectie bouwsteentjes werd gestolen. In een emotioneel filmpje neemt de man afscheid van zijn fans, maar die lieten dat niet zomaar gebeuren. Met een crowdfunding-campagne haalden ze maar liefst 15.000 euro op om de man te helpen zijn collectie weer op te bouwen.

Met tranen in de ogen legt de Fransman in een video uit wat hem afgelopen vrijdag is overkomen. Toen hij thuiskwam, merkte hij dat hij het slachtoffer was geworden van een inbraak. Op de oprit lagen al enkele Lego-blokjes, en uit de woonkamer ontbraken enkele bouwsels. Pas toen hij in zijn werkkamer kwam, zag hij ook dat zo goed als zijn volledige collectie ter waarde van zo'n 15.000 euro gestolen was. De inbrekers hadden duidelijk gemunt op de Deense blokjes; voor de rest werd er niets meegenomen. Zelfs een gloednieuwe MacBook werd achtergelaten.

Voor Republicattak, zoals de man op YouTube bekendstaat, betekende de inbraak een catastrofe. De man is van kindsbeen af geobsedeerd door het speelgoed, en onderhield al acht jaar een videokanaal met filmpjes over zijn constructies, waarmee hij bijna 20.000 fans verzamelde. Nu zag hij echter geen andere oplossing dan te stoppen met zijn kanaal.



“Het is een mooi avontuur geweest. Ik heb ruim veertien jaar verzameld. Maar het kost te veel om het allemaal opnieuw op te bouwen”, klinkt het in een videoboodschap. “Het was echt mijn passie... Het betekent het einde voor dit kanaal.” Maar dat was buiten zijn fans gerekend.

15.000 euro op één dag

Een trouwe volger startte een crowdfunding-campagne op met de bedoeling om 1.000 dollar (ongeveer 870 euro) op te halen om de Fransman te steunen. Dat doel werd ruimschoots overtroffen. Op één dag tijd werd al ruim 18.000 dollar, oftewel zo'n 15.000 euro, ingezameld - ongeveer de volledige waarde van de gestolen collectie.

De YouTuber kon zijn ogen niet geloven, en deelde zijn dankbaarheid online. “Ik ben echt verrast door hoe medelevend jullie zijn en had dit echt niet verwacht. Ik weet niet hoe ik moet reageren.” In een latere tweet meldt hij dat dit het duwtje in de rug was dat hij nodig had. “Jullie gaven me de wil om verder te gaan”, klinkt het.

I really felt alone when I discovered the robbery, and decided to make a video to express and “release” myself to a handful of people knowing what it means... I'm really surprised by how compassionate you guys are and didn't expected anything like that. I don't know how to react. republicattak(@ republicattak) link