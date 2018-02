Fan van HLN op Facebook? Zo blijf je onze berichten op je tijdlijn lezen

05 februari 2018

14u13 3 Internet Door de aangekondigde aanpassingen in de Facebook-tijdlijn krijg je voortaan meer berichten van vrienden én adverteerders te zien. Wil je toch graag via Facebook op de hoogte blijven van ons nieuws, dan kan je met een eenvoudig aanpassing HLN tussen de berichten van de dag houden.

Op je smartphone:

Stap 1: Surf naar de Facebook-pagina van 'HLN.be' (of gebruik de zoekfunctie in de app van Facebook) en klik op het icoontje 'Volgend'.

Stap 2: Scroll naar beneden en selecteer in de categorie 'In je nieuwsoverzicht' de optie 'Als eerste weergeven'. Dit betekent dat de nieuwsberichten van 'HLN.be' gegarandeerd in jouw tijdslijn zullen verschijnen wanneer je Facebook gebruikt. Zo hoef je geen belangrijk of verrrassend nieuws te missen.

Op je pc:

Stap 1: Surf naar de Facebook-pagina van HLN.be

Stap 2: Klik op het icoontje 'Volgend' en selecteer dan de optie 'Als eerste weergeven'.

