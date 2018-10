Facebookaandheelhouders willen Zuckerberg weg als voorzitter van raad van bestuur kv

17 oktober 2018

19u44

Bron: Business Insider, ANP 0 Internet De dubbelrol van Mark Zuckerberg bij Facebook ligt opnieuw onder vuur. Zuckerberg is zowel topman als voorzitter van het bedrijf achter het sociale netwerk. Vier belangrijke institutionele beleggers hebben zich nu achter een voorstel van de activistische aandeelhouder Trillium Asset Management geschaard waarin gevraagd wordt dat hij aftreedt als voorzitter.

In het voorstel eisen de aandeelhouders dat Facebook een onafhankelijke voorzitter aanduidt die boven Zuckerberg komt te staan. De steun van de vier beleggers geeft veel meer gewicht aan de eis van Trillium Asset Management, aangezien ze samen meer dan een miljard dollar aan Facebookaandelen in handen hebben. Het geeft ook aan dat de vraag naar een hervorming van het Facebookbewind steeds luider klinkt.

Het voorstel van Trillium Asset Management werd in juli naar buiten gebracht. Er wordt volgend voorjaar over gestemd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Soort aandelen bepaalt stemrecht

Vorig jaar werd al een soortgelijke motie ingediend die door 51 procent van de onafhankelijke aandeelhouders werd gesteund, maar het voorstel haalde het niet als gevolg van de dubbele aandelenstructuur bij Facebook. Houders van aandelen van klasse B hebben tien keer zoveel inspraak dan die met klasse A. Zuckerberg heeft meer dan 75% van de klasse B-aandelen in handen. Bijgevolg beschikt hij over meer dan 60 procent van het totale aantal stemmen en kan hij voorstellen van investeerders de kop indrukken.

Crises aanpakken

De vier institutionele beleggers die de vraagt van Trillium Asset Management ondersteunen zijn Scott Stringer, directeur fiscale zaken van de stad New York, Michael Frerichs, penningmeester van de staat Illinois, Seth Magaziner, penningmeester van de staat Rhode Island en Joe Torsella, penningmeester van Pennsylvania.

Zonder een onafhankelijke voorzitter is het toezicht van de raad van bestuur op het bedrijf ontoereikend, zoals blijkt uit de recente verkeerde aanpak van meerdere controverses. Seth Magaziner, penningmeester Rhode Island

“Het geïsoleerde bestuur van Facebook moet een ernstige verbintenis aangaan tot de aanpak van echte risico’s - op vlak van reputatie, regelgeving en ten aanzien van onze democratie - die een impact hebben op de economie”, deelt Scott Stringer mee. “Een onafhankelijk voorzitter van de raad van bestuur is essentieel om Facebook uit deze miserie te leiden en om opnieuw het vertrouwen van de Amerikanen en investeerders te winnen.”

Seth Magaziner sluit zich daarbij aan. “Zonder een onafhankelijke voorzitter is het toezicht van de raad van bestuur op het bedrijf ontoereikend, zoals blijkt uit de recente verkeerde aanpak van meerdere controverses. Een onafhankelijke voorzitter is het best voor de belangen van Facebookaandeelhouders op lange termijn.”

Geen commentaar

Facebook weigert voorlopig op het nieuws te reageren. Het bedrijf gaf eerder al aan dat de opsplitsing van Zuckerbergs rol “onzekerheid, verwarring en inefficiëntie in de functie van de raad van bestuur en het management zou veroorzaken.”