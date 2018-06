Facebook zoekt werknemers om fake news op te sporen Bauke Schievink sam

Bron: Tweakers.net, The Guardian 0 Internet Facebook heeft enkele vacatures online gezet voor nieuwe werknemers die moeten helpen bij het opsporen van nepnieuws. Deze zogenaamde News Publisher Specialists moeten onder meer lijsten van betrouwbare nieuwssites opstellen.

Aanvankelijk stelde Facebook dat het ging om News Credibility Specialists, maar nadat onder meer The Guardian erover ging publiceren, werd de naam aangepast naar News Publisher Specialists. Naast een vacature voor een Engelssprekend persoon, wordt oo gezocht naar iemand die vloeiend Spaans spreekt.

De werknemers gaan de betrouwbaarheid van nieuws onderzoeken en betrouwbare nieuwssites oplijsten. Dit alles past binnen het nieuwe News Credibility Program, waar Facebook overigens verder nog maar weinig over heeft losgelaten.

Kritiek

De vacatures passen binnen Facebooks plannen om nepnieuws op de site aan te pakken. Facebook kreeg met name na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 kritiek dat er veel nepnieuws op de site vinden was, dat gebruikt werd om de publieke opinie te beïnvloeden.

Destijds had Facebook ook al moderators in dienst, maar die werden ontslagen en vervangen door algoritmes om nepnieuws te herkennen. Nu lijkt Facebook dus toch weer terug te grijpen naar menselijke interventie.

